特企／陽獅集團任命台灣新管理層

全球陽獅集團今日宣佈兩項新的管理層任命：原台灣陽獅媒體集團執行長張明玲（Irene Chang）正式升任為陽獅集團台灣首席執行長，向陽獅集團亞太區管理合夥人兼北亞區首席執行官林真（Jane Lin-Baden）直接彙報。同時，陽獅集團亦任命楊榮柏（Kevin Yang）出任台灣李奧貝納廣告執行長暨首席創意長，向陽獅集團台灣首席執行長張明玲彙報。兩項任命即刻生效。





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對於此次兩項任命，陽獅集團亞太區管理合夥人兼北亞區首席執行官林真表示，「全球陽獅集團的一個陽獅（Power of One）策略有效串聯廣告、媒體、數位行銷以及數據等各專業，以更靈活更有效的方式，為各個著眼點不同的客戶提供量身訂做的全方位服務。」「張明玲為陽獅集團服務多年，工作能力和成績有目共睹，是最適合帶領陽獅集團台灣進入全面整合新旅程的領導人。我也非常歡迎楊榮柏回歸陽獅集團，領導李奧貝納廣告發展集團創意業務。我相信，兩位來自媒體和創意背景的專家，通過精誠合作，必將為陽獅集團的客戶帶來全新的整合服務。」





在新的職位上，張明玲將負責管理集團旗下所有品牌及事業，包括原陽獅傳播集團（Publicis Communications）及其所屬的李奧貝納廣告（Leo Burnett）、陽獅廣告（Publicis Worldwide）等品牌，以及陽獅媒體集團（Publicis Media）及旗下的星傳媒體（Starcom）、實力媒體（Zenith）、博丰數位（Performics）、極達創新（Digitas）等事業，進一步推動創意、媒體、數據、科技、數位廣告等不同專業之間的協作與整合。張明玲效力陽獅集團二十餘年，先後為李奧貝納廣告、上奇廣告、實力媒體等品牌服務，並從 2017 年起管理台灣陽獅媒體集團。在她的領導下，運用台灣獨特優勢，順利完成集團資源整合， 強化各項前瞻性解決方案的發展，持續突破媒體及數位代理商的傳統範疇，提供客戶全面且創新的服務。兼具前瞻性及執行力的經營方針，不僅使集團及旗下各品牌近年業績迅速成長，更在國際獎項屢有斬獲。近兩年中，旗下的星傳媒體與實力媒體為可口可樂、雀巢等客戶榮獲數座 Festival of Media 及艾菲金獎殊榮，更在《Campaign》Agency ofthe Year 台灣地區年度最佳代理商評選中，連續拿下四金一銀二銅七項大獎。為強化數據、技術的領先地位，張明玲數年來依序建構在數位廣告成效領域精益求精，將技術、創意、優化完美結合的博丰數位(Performics)，以及強調「以數據啟發想像」，不斷開展行銷創意手法及創新方案的極達創新(Digitas)等兩大國際品牌，在台灣完整打造與全球專業同步的陽獅媒體集團服務版圖。「展望集團未來，我將遵循全球陽獅集團一個陽獅（Power of One）的理念，推動廣告、媒體、數位各品牌間的緊密合作，並整合旗下專長人才及專業資源，協助陽獅集團的客戶與平台世界無縫接軌，實現成長商機。」張明玲說：「我認為，菁英的專業人才和完整的服務組織是推動 Power of One 的基礎，未來將以陽獅集團的力量，持續積極向上，攜手我們的每個品牌、每位員工，在自己的崗位上發光發熱。」新任台灣李奧貝納廣告執行長暨首席創意長楊榮柏，專長於創意與商業思維的巧妙結合，是台灣行銷業界極少數兼具業務拓展實力的資深創意人才。他曾經擔任台灣麥肯首席創意長及上奇廣告總裁兼執行創意總監，負責創意產出與人才管理，近兩年更打造艾斯傳媒行銷，結合創意及經營兩大領域優勢，展其長才。在二十五年的廣告職涯中，楊榮柏堅持以創意推動營運，為電信、汽車、保險、食品飲料等不同產業客戶，設計出不僅獲獎更創造銷售實績的創意品牌溝通方案。





楊榮柏將負責推動李奧貝納在台灣相關業務，提升創意水準，並和集團其他品牌及事業負責人一起推進一個陽獅（Power of One）模式，加強品牌間的合作。「李奧貝納廣告是一個有歷史有文化的全球品牌。我不只希望領導台灣李奧貝納，以創意策略及商業思維，結合陽獅集團的數據、技術、媒體、社群等全方面專業資源，迅速進化成為一個 Creative Solutions Company；」楊榮柏說，「更期待能推動台灣李奧貝納接軌全球Leo Burnett 的理念與 know-how，深化對人性需求的關注，運用創意的力量打動人心，進而改變人的行為，實現品牌的成長商機。」



