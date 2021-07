特企／陽獅集團任命台灣新管理層

全球陽獅集團今日宣佈兩項新的管理層任命:原台灣陽獅媒體集團執行長張明玲(Irene Chang)正式升任為陽獅集團台灣首席執行長,向陽獅集團亞太區管理合夥人兼北亞區首席執行官林真(Jane Lin-Baden)直接彙報。同時,陽獅集團亦任命楊榮柏(Kevin Yang)出任台灣李奧貝納廣告執行長暨首席創意長,向陽獅集團台灣首席執行長張明玲彙報。兩項任命即刻生效。





對於此次兩項任命,陽獅集團亞太區管理合夥人兼北亞區首席執行官林真表示,「全球陽獅集團的一個陽獅(Power of One)策略有效串聯廣告、媒體、數位行銷以及數據等各專業,以更靈活更有效的方式,為各個著眼點不同的客戶提供量身訂做的全方位服務。」「張明玲為陽獅集團服務多年,工作能力和成績有目共睹,是最適合帶領陽獅集團台灣進入全面整合新旅程的領導人。我也非常歡迎楊榮柏回歸陽獅集團,領導李奧貝納廣告發展集團創意業務。我相信,兩位來自媒體和創意背景的專家,通過精誠合作,必將為陽獅集團的客戶帶來全新的整合服務。」





在新的職位上,張明玲將負責管理集團旗下所有品牌及事業,包括原陽獅傳播集團(Publicis Communications)及其所屬的李奧貝納廣告(Leo Burnett)、陽獅廣告(Publicis Worldwide)等品牌,以及陽獅媒體集團(Publicis Media)及旗下的星傳媒體(Starcom)、實力媒體(Zenith)、博丰數位(Performics)、極達創新(Digitas)等事業,進一步推動創意、媒體、數據、科技、數位廣告等不同專業之間的協作與整合。張明玲效力陽獅集團二十餘年,先後為李奧貝納廣告、上奇廣告、實力媒體等品牌服務,並從 2017 年起管理台灣陽獅媒體集團。在她的領導下,運用台灣獨特優勢,順利完成集團資源整合, 強化各項前瞻性解決方案的發展,持續突破媒體及數位代理商的傳統範疇,提供客戶全面且創新的服務。兼具前瞻性及執行力的經營方針,不僅使集團及旗下各品牌近年業績迅速成長,更在國際獎項屢有斬獲。近兩年中,旗下的星傳媒體與實力媒體為可口可樂、雀巢等客戶榮獲數座 Festival of Media 及艾菲金獎殊榮,更在《Campaign》Agency ofthe Year 台灣地區年度最佳代理商評選中,連續拿下四金一銀二銅七項大獎。為強化數據、技術的領先地位,張明玲數年來依序建構在數位廣告成效領域精益求精,將技術、創意、優化完美結合的博丰數位(Performics),以及強調「以數據啟發想像」,不斷開展行銷創意手法及創新方案的極達創新(Digitas)等兩大國際品牌,在台灣完整打造與全球專業同步的陽獅媒體集團服務版圖。「展望集團未來,我將遵循全球陽獅集團一個陽獅(Power of One)的理念,推動廣告、媒體、數位各品牌間的緊密合作,並整合旗下專長人才及專業資源,協助陽獅集團的客戶與平台世界無縫接軌,實現成長商機。」張明玲說:「我認為,菁英的專業人才和完整的服務組織是推動 Power of One 的基礎,未來將以陽獅集團的力量,持續積極向上,攜手我們的每個品牌、每位員工,在自己的崗位上發光發熱。」新任台灣李奧貝納廣告執行長暨首席創意長楊榮柏,專長於創意與商業思維的巧妙結合,是台灣行銷業界極少數兼具業務拓展實力的資深創意人才。他曾經擔任台灣麥肯首席創意長及上奇廣告總裁兼執行創意總監,負責創意產出與人才管理,近兩年更打造艾斯傳媒行銷,結合創意及經營兩大領域優勢,展其長才。在二十五年的廣告職涯中,楊榮柏堅持以創意推動營運,為電信、汽車、保險、食品飲料等不同產業客戶,設計出不僅獲獎更創造銷售實績的創意品牌溝通方案。





楊榮柏將負責推動李奧貝納在台灣相關業務,提升創意水準,並和集團其他品牌及事業負責人一起推進一個陽獅(Power of One)模式,加強品牌間的合作。「李奧貝納廣告是一個有歷史有文化的全球品牌。我不只希望領導台灣李奧貝納,以創意策略及商業思維,結合陽獅集團的數據、技術、媒體、社群等全方面專業資源,迅速進化成為一個 Creative Solutions Company;」楊榮柏說,「更期待能推動台灣李奧貝納接軌全球Leo Burnett 的理念與 know-how,深化對人性需求的關注,運用創意的力量打動人心,進而改變人的行為,實現品牌的成長商機。」