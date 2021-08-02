胰臟癌難發現、進展快、高死亡！醫指癌王６特性：風險族群定期檢查！

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳信佑醫師表示，胰臟癌據統計通常約在60歲以上相對偏長的族群，但近年發現有年紀下修的趨勢，平均已到50~60歲之間，40歲相對罕見，但也非無可能。最主要的風險因子包括了最常發現的共通點：抽菸，以及常出現在男性身上的酗酒習慣，其他也包括了肥胖、糖尿病、化學工廠工作、遺傳、家族史等，遺傳和家族史是各類癌症皆有可能相關的因素，不過胰臟癌較不常見，主要會以前幾項因素為主要考量。而年齡層下修的情況，推估可能和頻繁的接觸危險因子相關。
癌王胰臟癌的６大危險特性！
陳信佑醫師指出，被稱為癌王的胰臟癌，同時具備著難發現、難治療、高轉移、高復發、高死亡、進展快６大特性，主要原因包括了胰臟位處後腹腔，被肝、胃、十二指腸、大腸包圍著，是屬於位置較深的器官，以一般的檢查方式難以完整掃描。
陳信佑醫師表示，胰臟癌早期無症狀難察覺，檢查時也不容易發現，症狀出現時大多已進入3~4期。治療上也因體型及位置關係容易受限，使得治療困難、復發率高、死亡率高，即使是三期以下可接受手術者，五年存活率也不到20%，至於無法開刀者僅剩3~5%，僅有少數偶然發現的早期胰臟癌可以存活超過五年。
另一方面，也因胰臟體積小的關係，胰臟癌進展速度非常快，腫瘤約長個1~2公分，臨床分期可能就會變嚴重，往往在3～6個月就可能發生變化，並且腫瘤較小時就有可能發生轉移，如在十二指腸、肝、胃、大腸等，就連路過胰臟的主動脈、下腔靜脈等大血管也可能受到侵襲，較遠的器官如肺部等也可能出現遠距離轉移。因此二期至第三期往往相差不遠，也開始會漸漸出現其他的相關症狀。
胰臟癌早期沒有症狀，中晚期不明顯症狀要注意！
胰臟癌出現症狀時，情況也相當不明顯，包括了沒理由的體重減輕、食慾不振，以及出現憂鬱、倦怠等情況，相較明顯的就是眼白和皮膚出現泛黃情況的黃疸。除此之外也可能出現腹痛、腹部不適的情況，但因腹腔的器官相當多，胰臟的位置又深，因此常被民眾誤認為其他問題腸胃道問題等而忽略。
胰臟癌的特殊情況：長在末端症狀更不明顯！
值得注意的是，胰臟癌有個特殊情況，若胰臟癌是長在胰臟的末端，不容易有臨床症狀，僅有腹部不適、食慾不振、體重下降的情況，此情況相較之下更容易被忽略，更加危險。陳信佑醫師就曾遇過50歲相較年輕的患者，有食慾不振、體重下降等症狀，做胃鏡超音波並沒有發現異常，但發現腫瘤指數偏高，於是進一步做電腦斷層檢查胰臟，果然發現晚期胰臟癌。
胰臟癌難發現、高死亡，危險族群應定期檢查！
陳信佑醫師提醒，胰臟癌不像其他癌症在早期可能有相關症狀可以觀察，早期1~2期時完全沒有症狀可循，且像CEA、CA19-9等腫瘤級數，數值高時也是在晚期的時候，早期難依此判別，發現胰臟癌者，大多是在健康檢查做腹部超音波時發現，若發現腫瘤就會做進一步檢查，包括內視鏡超音波、電腦斷層、核磁共振等。呼籲民眾平時就應定期做健康檢查，特別是相關風險族群更要特別留意，以利早期發現，早期治療。