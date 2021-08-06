保庇NOW鬼啦！靈異大會將開跑 超狂福利「投稿人人有獎」

農曆七月即將到來，據傳每一年的此月份鬼門都會大開，讓所有陰間的靈魂回到陽世間，探望親人或完成心願未了之事。雖然靈魂所存在的維度與陽世間不同，但偶爾因為頻率的波動，或是天時地利人和的時機，我們會與之重疊維度，產生科學無法解釋的「靈異現象」，你，曾經見過嗎？

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▲投稿不分類別！不論是毛骨悚然的親身經歷，還是發揮想像力的創作鬼故事，皆歡迎參加！(示意圖／PIXABAY）

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▲保庇NOW鬼啦！靈異大會即將開跑 超狂福利「只要投稿人人有獎」(圖/保庇NOW)

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投稿文章經保庇NOW粉絲專業張貼後，前十名分享數最高的靈異故事，將由人氣靈異探險隊YouTuber「夜露喜Ku」與「靈異錯別字」擔任評審委員，選出本屆說鬼比賽冠軍。第一名將有機會和評審一起，勇闖鬼屋、夜遊拍攝，並且再加碼贈送GP+所提供的免費觀影序號30天，快來成為第一屆靈異大會的說鬼大師吧！



