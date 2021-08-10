澳洲處在氣候危機前線　總理堅不訂淨零碳排目標

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報告公布後，莫里森卻表示，他不會訂定淨零碳排目標。
他說：「澳洲盡了本分。我不會代表澳洲人民簽署空白支票，同意沒有計畫的目標。」
澳洲是世界最大煤炭和天然氣出口國之一，也在富裕國家人均碳排放量榜上名列前茅，頻頻遭受各種因氣候惡化而起的災難，可說是位於全球氣候危機的前線。
澳洲近年苦於密集乾旱，還發生國內有紀錄以來最大規模野火，以及水患、海岸侵蝕等災害。
聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（Cop26）將於今年11月在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行，但莫里森無視美國等盟友的呼籲，不願訂定減少或抵銷碳排放的正式目標。
澳洲曾表示，會「盡快」達到淨零碳排，最好是在2050年之前，但實際上並未做出任何承諾。
相反地，莫里森試圖把注意力轉移到開發中國家和新科技的必要性上，他認為這才是解決危機之道。
他說：「我們必須採行不同的方法，必須把焦點放在技術性突破上，這對改變世界和改變我們的運作方式來說有其必要。」
法新社指出，莫里森的保守執政聯盟內，有許多與煤炭產業走得很近的政治人物都否認氣候變遷正在發生，或試圖淡化風險。
澳洲國家黨（National Party）聯邦參議員卡納凡（Matthew Canavan）形容聯合國的最新氣候報告是「危言聳聽」，還說撰寫報告的小組老是警告「天要塌了」，但從未真的發生。
路透社報導，抗議群眾今天在澳洲國會和總理官邸外塗寫支持氣候行動的標語，抗議政府遲不訂定更高的減碳目標。
示威者莫斯比（Lesley Mosbey）說：「我們為自己的行為負責任，也願意面對後果，不像那些政治人物，連自己對澳洲孩子們有注意義務（duty of care）都不承認。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1100810