不辦婚禮被嫌「不懂事」！過來人揭慘例：就是成果發表會

結婚是人生中的大事，隨著台灣疫情緩解，有不少新人打算重新規劃婚宴，邀約親朋好友一同來分享喜悅。不過近年來也有許多伴侶不打算舉辦婚禮直接登記，但日前有名女網友就提到自己跟父母提出這個想法後，卻被斥責「你不要那麼不懂事」，讓她相當灰心，話題曝光後也釣出過來人分享類似經歷，直呼自己的婚禮結果變成只是長輩們的「成果發表會」。

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雖說婚姻是終身大事，婚禮只是個儀式，但台灣仍有不少傳統婚禮上的特有習俗有著象徵意義，並非過過儀式。日前就有名女網友在PTT的WomenTalk版上發文解釋，自己和另一半今年好不容易存到買房的錢，打算直接登記結婚不辦婚禮，「不想再花錢在結婚的各種禮俗，我們也不懂那些禮俗」。

不過這個想法卻被原PO家長嚴厲斥責「錢的事情是我們（爸媽）處理，該有的禮俗都要有，我們又不是偷偷嫁女兒，你不要那麼不懂事」，這就讓她相當不解，原本只打算發發喜餅，省略婚宴、迎娶等儀式，被這麼反駁後就突然感到龐大壓力，「一是不想花錢父母的錢，二是自己本身很低調，一點都不想變成焦點，也沒有一般女生有夢幻婚禮的夢，光想到要穿婚紗跟一堆人寒暄拍照就全身不舒服了，還要面對一堆親戚就覺得尷尬癌末期！」。

▲傳統婚禮有不少習俗背後含有象徵意義，也是某些傳統家庭堅持要求結婚辦婚宴的原因。（圖／NOWnews資料照）

遇到父母的反對後，她也無助的發文求解「不知道有沒有女生跟我一樣怕婚禮怕得要死的，不辦婚禮真的就不懂事嗎？現在不是流行裸婚？」，而話題曝光後討論串也掀起不少迴響，其中就有過來人也分享了自己的切身之痛「說真的，鄰居爸媽、朋友會說你大肚子不敢辦婚禮，有的會說你是做人小三」、「聽過一個是某阿伯兒子娶老婆沒辦婚禮，謠言說媳婦是他的小老婆，兒子是掩護」、「婚禮是父母的成發啊」、「因為孩子的婚禮是父母的成果發表，而且要回收紅包錢」、「婚禮根本就是爸媽的成發，連發餅也不願妥協真的是...發餅不就也是昭告天下了嗎」。

不過留言中也有鄉民站在另一個角度建議原PO「如果父母想辦，我覺得不用這麼排斥，當天會有不少久沒見的親朋好友，他們應該開心」、「結婚是喜事也是隆重大事 要溝通的事情很多，你也不用一下打死說就是不辦，可以簡單又有儀式感，各取所需」、「覺得可以參考父母意見，父母會這麼嚴肅，有可能親戚中有很多洪水猛獸，需要讓他們 閉嘴」。（編輯：楊智傑）