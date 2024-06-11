高雄7月將有新飯店！天成逸旅舶寓高雄共28間房 住一晚5千元起
看好高雄觀光旅遊商機，天成飯店集團與鳳凰旅遊再次攜手合作，除規劃興建中的「天成文旅-曉琉球」，還再度推出新品牌「天成逸旅-舶寓高雄」，坐落於高雄前金區五福三路，位址堪稱超精華地帶，位在大立百貨B館對面，鄰近中央公園、愛河。旅宿設計整體以海港、貨櫃、船舶為設計概念，餐飲納入雋永內斂的新東方美學，預計7月將可試營運。另外，南台灣唯一的日系國際連鎖酒店的高雄日航酒店，則預計年底開始面客。
記者葉盛耀/綜合報導
高雄在地民眾對於這一棟建築應該不陌生，位在大立百貨正對面，還在興建時就有消息傳出將是以貨櫃為主題而設計的旅館，如今該棟旅館確認名為「天成逸旅-舶寓高雄(Voyage Kaohsiung by Cosmos Oasis)」，預計7月將可開始試營運。天成逸旅-舶寓高雄以「游港都 緻生活」為主題，外觀以貨櫃主體層層堆疊，構築出純白優雅，串聯海洋與港口、船舶與舶來等元素，擁有28間客房，且房內有大面落地窗，自然風光完美呈現。
館內將陸續進駐以新東方風采展現時尚品味的中餐廳、於度假時刻可輕鬆變換優雅造型的美髮沙龍、打造精緻花藝的複合式花店以及可以飽覽高雄美景的頂樓時尚酒吧，加上挑高氣派的大廳，運用復古窗櫺、花藝植栽，洋溢著優雅別致。高雄歷史文化化為深度的視覺意象，透過設計手法演繹，營造出在地港都韻味，成就出心之所向、身之所往的靜謐空間，創造與眾不同的精品酒店記憶。
天成飯店集團擁有長達40多年的飯店經驗，從自建自營、掌握旅館資產轉為建立品牌、專業經營管理，成為全方位飯店集團。目前已經擁有17個品牌、13個營收館別(含籌備中)，展現積極拓展事業版圖決心。天成飯店集團看好高雄觀光旅遊量能與優勢，攜手鳳凰旅遊，延續天成文旅-曉琉球的合作，將以高雄做為前哨，天成逸旅-舶寓高雄預計於2024年7月試營運，飯店定位為精品走向，設計以貨櫃、船舶主題來串連，鎖定30-55歲客群，目標平均房價達5,000元以上。
天成逸旅-舶寓高雄之外，還有日航酒店年末將在高雄正式開幕，酒店樓高22層，客房總數約260間，設有健身房、游泳池、三溫暖、行政酒廊，及五間各具風格的餐廳酒吧；日本料理秉持日系品牌底蘊，規劃供應精緻化的和食、壽司及鐵板燒料理；全日餐廳沿襲品牌活力清新的調性，打造寰宇自助式全日餐飲；中餐廳規劃精緻粵菜，囊括單點、套餐及桌菜等形式；咖啡廳及空中酒吧擬推出烘焙、西點、咖啡及酒精飲品。
此外，酒店備有挑高七米半，最多可容納30桌的宴席空間，搭配頂級多媒體影音設備與炫麗多彩的LED屏幕，呈現燦爛炫目的奢華燈光秀，開幕後將成為南台灣唯一的日系國際連鎖酒店。