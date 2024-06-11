高圓圓、趙又廷深情對看還笑了！超閃互動被斷言：這對絕不會塌房
大陸女神高圓圓2014年情定小5歲趙又廷，成為台灣媳婦，姐弟戀轟動一時，至今育有1女Rhea，結婚剛滿10周年的夫妻倆，過去鮮少公開秀恩愛，近日兩人合體出席友人婚禮，被捕捉到深情對望的畫面，網友斷言：「這對絕對不會塌房」、「幸福的具象化！」
記者楊穎軒／綜合報導
高圓圓9日帶趙又廷出席閨密的婚宴，她穿V領淺色連身洋裝，趙又廷著藍色襯衫，兩人穿搭休閒，不搶走新人風采卻很得體。高圓圓上台給摯友祝福，提到和新娘認識30多年，見證對方人生中許多重要時刻，說到自己代表新娘所有朋友，把好姐妹交給新郎，高圓圓還忍不住哽咽。
而高圓圓在台上致詞時，趙又廷全程盯著老婆，愛妻一講完，他立刻站起來，看著高圓圓回到座位，並對她豎起大拇指，比出一個讚的手勢，接著牽著高圓圓的手入座，網友大讚：「太甜蜜了」、「嫁了一個滿眼是自己人，才是真的幸福」、「太羨慕了」、「這不是愛情的模樣嗎？」
還有網友打趣地說：「我要是能娶到高圓圓，我比趙又廷笑得還甜」、「趙又廷奪妻之恨不共戴天！」高圓圓當年在結婚典禮上表示：「我常常被身邊的朋友說，妳想要的那個人在世間上是不存在的，他（趙又廷）的出現會讓我讓知道我的想像力不夠豐富！」當場丟閃光彈，羨煞全場賓客。