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大谷翔平又奪第一！大聯盟球員匿名投票結果出爐：就是比不上他

▲大谷翔平不但數據是在大聯盟名列前茅，連球員匿名互相投票，他也是所有球員第一。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平不但數據是在大聯盟名列前茅，連球員匿名互相投票，他也是所有球員第一。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（11）日在大聯盟球員內部匿名投票，以壓倒性的46％投票率，超越紐約洋基外野手「法官」Aaron Judge，勇士隊超級球星Ronald Acuña Jr.等人，也比隊友Mookie Betts，前洛杉磯天使好手「神鱒」Mike Trout等人還「神仙」，大谷翔平被認為是百年難得一見的選手，有球員乾脆在自己的意見欄寫下：「雖然這是陳腔濫調了，但他還是最棒的。」也有球員留言：「很難跟他比較，或許只有Babe Ruth（貝比魯斯）等人可以吧。」也對大谷的表現讚不絕口。

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大谷翔平有多強　百年難得一見

大谷翔平過去多次展示自己就是「二刀流」投打選手的極致完全體，不但可以單季飆出10勝以上成績，成為球隊王牌投手，也可以單季轟出44轟全壘打，拿下全壘打王寶座，雖今年因傷復出，現在打擊暫時低迷，不過他也一度在打擊率領先群雄，全壘打目前也有15轟。

有球員在匿名投票，本來是不想選大谷，但他的表現太出色，也只好「被迫」投票，因為大谷真的不是其他球員可以比擬。根據投票結果，勇士球星Ronald Acuña Jr.以超過25％得票數排名第二，其他則是洋基外野手「法官」Aaron Judge，Mookie Betts以8.8％的支持率排名第三。「神鱒」Mike Trout也獲得3.9％的支持率。

Ronald Acuña Jr.由於左膝前十字韌帶斷裂，本季提前報銷，但根據球員意見，「你很難不選大谷翔平，但Ronald Acuña Jr.跟他很接近了，前幾天我看他練習，已經很令人感動，在這五年跟他對戰，他真的很接近了，但大谷還是第一。」

此外，也有球員表示：「雖然這是陳腔濫調了，但他還是最棒的。」、「很難跟他比較，或許只有Babe Ruth（貝比魯斯）等人可以吧。」，而選擇Betts的選手認為，「他的表現出色，他可以做任何事。」也力挺大谷隊友。

▲道奇開路先鋒Mookie Betts新賽季將鎮守游擊大關，也被認為是MVP等級球星。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇開路先鋒Mookie Betts新賽季將鎮守游擊大關，也被認為是MVP等級球星。（圖／美聯社／達志影像）

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