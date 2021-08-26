金英光、李先彬當《特務》查走私案 拿青蔥、豬大骨砍人
南韓動作喜劇《金派特務》由金英光與李先彬主演，電影描述由李先彬飾演的菜鳥特務，陰錯陽差遇上金英光飾演的愛錢偵探，兩人聯手調查槍枝走私案，卻鬧出許多荒唐笑話。預告中出現許多幽默武打戲，其中一幕廚房打鬥橋段，青蔥、豬大骨都成了武器，讓網友直呼：「直接笑死在螢幕前！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-08-26 18:44:30
模特兒出身的金英光，此次首度主演動作喜劇，他說：「看完劇本後，我就非常期待這次能夠靠《金派特務》，來一解我想拍動作片的渴望！」而繼《特務搞飛機》後，再度挑戰動作喜劇的女主角李先彬則表示：「第一次看完劇本便覺得非常有趣，劇情搞笑又充滿戲劇張力，就像在看漫畫一樣有趣！」
正式預告中，新銳導演金亨柱大膽玩創意，將武打融入許多真實生活的場景，其中一場在廚房的打鬥戲，李先彬與金英光兩人被逼進死角，兩人隨手抓了廚房檯面上的食物充當武器，就連青蔥、豬大骨、空寶特瓶都派上用場，爆笑打鬥戲令網友們會心一笑，直呼：「媽媽不是說不能玩食物！」
《金派特務》故事講述，線報指出大量走私槍枝即將流入韓國，菜鳥特務流茶熙（李先彬 飾）被指派前往進行機密調查，為確保任務順利，進而尋求國情局的「優秀」臥底協助，卻陰錯陽差遇上笨手笨腳又貪財的私家偵探禹手罕（金英光 飾）。兩人聯手調查，不僅零默契且漏洞百出，還讓相關人證都莫名「被消失」，甚至被當成頭號嫌疑犯，這兩個超「母湯」的特務，能否保住性命並完成任務，讓觀眾期待。電影11月5日在台上映。