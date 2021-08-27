煮蝦子該用「冷水or滾水」下鍋？美食家揭3技巧：超美味
蝦子種類眾多，舉凡泰國蝦、草蝦、明蝦等，而喜歡吃海鮮的人，通常都對「蝦子」愛不釋手，蝦子鮮甜Q彈的口感更是讓人欲罷不能。而近日更有美食家在網路上表示3個烹飪蝦子的小技巧，更分析了煮蝦子到底該用「冷水or滾水」下鍋煮，同時更直言「這樣煮出來超美味」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-27 10:05:02
根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，煮蝦子看似簡單，實際上制作也需要技巧，不可直接將蝦下鍋煮，首先蝦頭要事先處理一下，可以避免下鍋烹飪比較高的溫度亂翻動，從而出現蝦身不美觀的情況，挑蝦線的方法很簡單，從背部開一刀，用牙籤便可以輕鬆挑出，再來第二個步驟則是「用蔥姜爆香」，可以幫助去除蝦的腥味，再烹入白酒，則是為了讓蝦更加鮮香，蔥姜的量可以稍微多一點，但白酒不用太多，一點點便可。
最後則是「煮蝦要用滾水下鍋」，因為如果冷水下鍋，那煮蝦的時間太長了，蝦肉會出現肉質變老的情況，因此正確做法應該是用煮滾的開水，在短時間內煮好出鍋，蝦肉又嫩又滑。而只要將這3個小技巧掌握到位了，做好的蝦子便能口感好，且營養也能最大程度保留。（編輯：王柏文）