Toyota攜手商家數位雜誌 Kono＠ 打造品牌線上閱讀館
Toyota 宣布即日起與數位閱讀應用公司 Kono Digital 美商知識能合作，導入旗下專為實體店顧客打造的數位雜誌服務 Kono@。車主只要在全台 Toyota 服務廠及保修站的顧客休息室，進入專屬之線上閱讀館，即可盡情暢讀台港日韓歐美萬本以上之暢銷雜誌。
2GameSome - 有車賞
2021-08-27 16:55:00
Toyota 考量近期車主對於防疫安全的重視，與使用者體驗極佳的 Kono@- 商家數位雜誌平台合作，透過「數位零接觸」方式，提供顧客疫情期間安全且舒適的線上閱讀服務。
即日起至 2021/11/30(二)，Toyota 保修車主於客休室等候時，只要使用手機或平板掃描桌上 QR code 下載Kono@ APP，開啟GPS、無須註冊，即可進入車主專屬之線上雜誌館，包含 180 種以上最新之一手車訊、商業周刊、今周刊、GQ 等等各式台灣熱門雜誌與館藏，另外也有獨家日本、香港、歐美各國的高品質刊物；此外，友善且流暢的閱讀介面，可如同真實閱讀紙本雜誌般輕鬆，車主亦可使用關鍵字檢索或友善聽讀模式，以多元方式體驗雜誌帶來的樂趣。
■ 詳細活動辦法請立即前往 Toyota 官方網站品牌新聞了解：https://www.toyota.com.tw/news.aspx