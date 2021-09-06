小孩幾歲才需要刷牙？爸媽全搞錯　牙刷原來要「這樣挑」

家中小朋友容易蛀牙，你是否也有同樣的困擾？根據統計，台灣學齡前的兒童齲齒率近八成，也就是說，每10個小朋友當中，就有8個人有蛀牙，且每個人平均蛀牙更達2.5顆，遠超出世界平均的1.67顆！更讓人驚恐的是，如果小朋友三歲以前就有蛀牙，那麼終身蛀牙的風險也會提高不少，屆時若整顆蛀掉，補牙或者植牙都是一筆驚人花費，而小朋友到底應該何時開始刷牙？使用的牙刷及牙膏又應該怎麼挑？就讓專家來告訴你。





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翡冷翠牙醫診所院長林葳指出，其實小朋友最常見蛀牙的原因就是因為刷牙沒有刷乾淨，這時候正確的刷牙工具就非常重要，而牙刷要怎麼選擇呢？一般來說，選擇的牙刷就是要具備小頭以及軟毛兩個特性，家長要讓小朋友在刷牙中玩樂的學習、去接受刷牙這件事，可以選擇較為可愛造型的牙刷，讓小朋友願意去接受。





▲翡冷翠牙醫診所院長林葳表示，很多小朋友會蛀牙都是因為刷牙沒有刷乾淨造成。（圖/NOWnews）

至於什麼時候讓小朋友刷牙才是正確的呢？林葳提到，其實剛出生的小朋友就要刷牙，但是在三歲以前的小朋友，應該由父母幫忙刷；三歲到六歲之間，應該是小朋友刷完之後，父母再說一次；六歲到12歲之間，應該是讓小朋友自己刷完之後，父母再做檢查，直至12歲以上就能讓小孩自己刷。





回歸選牙刷的議題，可以發現市售的牙刷品項多種，但品質不一，在挑選牙刷時，就應該以孩子的年齡階段為首要條件，才能達到更好的清潔力，一名媽媽就表示，市面上有很多牙刷可能因為刷毛較硬，且握把設計相對讓小朋友無法施力，但自從接觸到「Jordan牙刷」之後，一切都改變了，「Jordan牙刷」因為有可愛造型且鮮豔的顏色，以及是無毒的材質獲得不少設計的大獎，讓小朋友都很喜歡，加上「Jordan牙刷」有牙膏使用量的標記，讓小朋友可以愛上刷牙。





▲一名媽媽使用「Jordan牙刷」讓小朋友輕鬆潔牙，外型可愛且刷頭小毛又軟，讓小朋友愛上刷牙一點都不困難。（圖/NOWnews）

而小孩刷牙的牙膏以及用量，又該怎麼選擇？林葳醫師說明，成人牙膏的含氟量標準，介於800至1500ppm之間，而兒童牙膏的含氟量則需要在1000ppm以下，這是為了避免過量的氟會造成延伸的副作用，對於3歲以下的小朋友，只需要塗抹薄薄一層就能達到氟化物對小朋友牙齒的保護作用， 3歲以下的小朋友，牙膏使用量只需要米粒般大小即可；3歲以上的小朋友，在牙膏的使用量也大概只需要豌豆大小即可，這樣能避免過量的氟滲透到新長出的牙齒上。





最後，小朋友潔牙方式怎麼樣才能乾淨？林葳醫師提到幾個重點，我們在刷牙的時候，牙刷跟牙齒要呈現45度的角度，目的是要涵蓋到牙齦，因為不只牙齒會蛀牙，牙肉的地方也會產生牙周病，刷牙一次刷兩顆，來回刷20下，上下皆一樣，都是以寫字的力道即可；而刷牙的順序可以從牙齒的外側面刷到咬合面，再刷到內側面，建立自己的習慣順序，就能將自己的牙齒清潔乾淨哦！



