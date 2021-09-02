COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「婆婆殺了我」不起訴！呂秋遠列10點勸世：不是光緒年了

▲去年全台矚目的「我的婆婆殺了我」案件，最終判定不起訴。對此，網紅律師呂秋遠也發表10點看法。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）
▲去年全台矚目的「我的婆婆殺了我」案件，最終判定不起訴。對此，網紅律師呂秋遠也發表10點看法。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-09-02 23:03:00

台北市1名張姓女子去年8月疑似不堪婆婆長期言語霸凌，留下「我的婆婆殺了我」的控訴文後輕生，事情曝光引發全台高度關注。張姓女子的家人為此狀告婆家，但日前出來最終結果為不起訴。對此，網紅律師呂秋遠也發表個人10點看法，提醒男男女女們，莫等到事情無法挽回再來後悔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
呂秋遠今（2）日在臉書發文談起「婆婆殺了我」一案，指出關於法律攻防的部分自己無法評論，但也直言「要讓罪名成立，本來就困難」。隨後呂秋遠列出10點勸世提醒：

1.結婚後，「盡量」不要與公婆住在一起，因為對男生而言，結婚後繼續住在家裡，是一種福利，但是對女生而言，是第二次投胎。

2.結婚後，如果真的得要跟公婆住在一起，那麼男生要對於婆媳之間的關係，擔負起百分之百的責任。

3.「嫁」出去的女兒不是潑出去的水，現在是結婚，不是嫁娶「進門」。娘家不要勸合不勸離，覺得離婚很丟臉。現在不是光緒年間，每年可是有10萬人離婚，單親是一種普遍的社會現象，沒有對錯問題。

4.受不了婆家的虐待，不論是精神暴力、冷言冷語、冷暴力，都可以錄音存證，不要忍耐。聲請離婚也不用擔心監護權，有家暴紀錄的人，會被法院推定不適任親權人。

5.受不了，就蒐證以後逃離，沒什麼了不起的。逃離以後，再來好好解決問題。

6.受不了，千萬不要選擇死亡。因為一旦夫妻有孩子，沒離婚，繼承權就在另一半跟孩子身上；就算離婚，繼承權也是孩子獨有。然而如果孩子未成年，監護權就是那個逼你去死的人擁有，到後來，你的所有一切，都會在那個爛人身上。

7.各位男生，請不要因為省錢，所以賴在家裡不走。

8.各位男生，請不要老是想著爸媽的財產，所以才捨不得離開。

9.沒錢在外面租房子，甚至收入不夠維持家庭，那麼根本不該結婚，談談戀愛就好，至少不會誤人性命。

10.請優先照顧自己的情緒，哪裡有壓迫，哪裡就要反抗。我們生來是來當人，不是來當奴的。老是關心別人好，問問自己，「我好嗎？」（編輯：倪浩軒）

▲呂秋遠評論「我的婆婆殺了我」一案，呼籲大家想清楚。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）
▲呂秋遠評論「我的婆婆殺了我」一案，呼籲大家想清楚。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀