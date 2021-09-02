「婆婆殺了我」不起訴！呂秋遠列10點勸世：不是光緒年了

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1.結婚後，「盡量」不要與公婆住在一起，因為對男生而言，結婚後繼續住在家裡，是一種福利，但是對女生而言，是第二次投胎。
2.結婚後，如果真的得要跟公婆住在一起，那麼男生要對於婆媳之間的關係，擔負起百分之百的責任。
3.「嫁」出去的女兒不是潑出去的水，現在是結婚，不是嫁娶「進門」。娘家不要勸合不勸離，覺得離婚很丟臉。現在不是光緒年間，每年可是有10萬人離婚，單親是一種普遍的社會現象，沒有對錯問題。
4.受不了婆家的虐待，不論是精神暴力、冷言冷語、冷暴力，都可以錄音存證，不要忍耐。聲請離婚也不用擔心監護權，有家暴紀錄的人，會被法院推定不適任親權人。
5.受不了，就蒐證以後逃離，沒什麼了不起的。逃離以後，再來好好解決問題。
6.受不了，千萬不要選擇死亡。因為一旦夫妻有孩子，沒離婚，繼承權就在另一半跟孩子身上；就算離婚，繼承權也是孩子獨有。然而如果孩子未成年，監護權就是那個逼你去死的人擁有，到後來，你的所有一切，都會在那個爛人身上。
7.各位男生，請不要因為省錢，所以賴在家裡不走。
8.各位男生，請不要老是想著爸媽的財產，所以才捨不得離開。
9.沒錢在外面租房子，甚至收入不夠維持家庭，那麼根本不該結婚，談談戀愛就好，至少不會誤人性命。
10.請優先照顧自己的情緒，哪裡有壓迫，哪裡就要反抗。我們生來是來當人，不是來當奴的。老是關心別人好，問問自己，「我好嗎？」（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110