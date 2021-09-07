23至28歲將開打AZ疫苗！移工接種須知及權益一次看

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考慮到台灣許多移工為印尼穆斯林，擔憂疫苗是否符合清真的問題，指揮中心先前曾特別說明，我國目前採用之COVID-19疫苗包括AZ疫苗均「不含豬細胞」；同時，世界衛生組織7月也曾表示，AZ、莫德納及BNT等疫苗均符合「清真認證」。目前AZ疫苗於沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、阿曼、埃及等穆斯林大國都獲得使用，因此移工朋友可安心接種。
移工施打疫苗當天需攜帶健保卡、護照或居留證等證明文件及接種意願書，依照指定時間前往預約場所施打，疫苗為公費施打，但依據不同診所可能會需要收取費用不等的掛號費。指揮中心建議施打完畢後於原地觀察身體狀況15分鐘，若是過去曾因接種疫苗或注射治療發生急性過敏反應者則建議原地觀察身體狀況30分鐘。施打完畢返家後也須持續注意，身體是否有不適症狀至少28天，如果不適症狀持續未改善，請盡速就醫診治。
移工打疫苗與本勞一樣可以申請疫苗接種假，自接種起至隔日24點為止，只要備有疫苗接種紀錄卡就可申請疫苗接種假，雇主依規定必須准假，不得視作曠工、強迫上工或以事假或其他假別處理。不過，「疫苗接種假」屬於「不支薪假」，因此請假當日雇主不需支付移工薪水。請完接種假後續若仍出現不適症狀，仍可請普通傷病假持續休息，更多各類疫苗相關副作用及後續建議處理方式可參考1095文史工作室製作的「疫苗副作用和問答集多語字卡發布版」。
此外，疫苗接種「非屬強制性」，雇主或仲介公司必須尊重移工接種意願，不可強迫移工接種。勞動部表示，雇主如果有違反移工意願，以直接或間接方式強迫移工接種疫苗，已涉有違反《刑法》第304條強制罪規定，將移由司法機關依法偵辦，並依就業服務法論處。因此，移工若發現遭雇主擅自預約接種並試圖強迫施打，或逼移工簽署切結書等，可依法拒絕。發展署也表示，移工施打疫苗後如有不良反應，雇主或仲介應儘速協助移工就醫，如果發生嚴重不良反應或其他受害情事，移工可提出補償申請，有任何問題都可以透過「1955」四國語言免費專線進行求助與詢問。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。