中市保育「黿」死因　議員調查受驚暴瘦死亡

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黃守達指出，黿在2018年豐樂公園清淤時被發現，隨即就被送往雲林的私人魚塭安置。但決策過程不清不楚，運輸過程也無任何的配套與保護，讓黿長期處在緊迫的狀態，也因此進食狀況不佳，導致嚴重的營養不良。體重從一開始被發現時的37公斤，到中興大學接手時僅剩32.6公斤，最後因免疫低下生病而死。
黃守達表示，「動物運送管理辦法」第四條明定，運送人員裝卸動物應依動物特性，採取適當的裝卸措施，以避免動物遭受驚嚇、痛苦或受傷。但根據2019年1月網友上傳的影片顯示，這隻黿在運輸過程中不僅沒有得到適當的運送環境與保護，還曾經被以貨車載運上街示眾，任憑路人圍觀，過程中更被隨意擺弄。根據專家的說法，這對黿這種兩爬動物來說，會造成十分嚴重的緊迫。
黃守達質疑，當初建設局發現這隻黿之後，為何沒有先諮詢過專業單位？農業局扮演什麼角色？他去台北動物園開會時，兩棲爬蟲類生物的專家也說，豐樂公園的黿可能是幼時即被放養，較容易適應環境。但黿被發現時已經長大，突然被移到不熟悉的空間，會產生很大的緊迫。再者，魚池的魚苗密度很高，對因移動需要休養的黿，也會是很大的干擾。且兩年內三次的移動，也是對黿造成緊迫的主因。
黃守達批評，本次事件根本就是2014年所發生的阿河事件翻版，是制度與程序的不完善，才間接性造成黿的死亡。種種事後看來無法理解的決策，與台中市政府在過程中的不聞不問，都讓人不解市府對於保育類動物的態度。他曾於會中提醒農業局應擬定一套SOP，直至目前也未見動作。
議員要求，市府應慎重檢討此次事件。保育類動物「黿」也不能白白犧牲，農業局應制定一套指引與流程，讓各單位在遭遇野生動植物的特殊狀況時，第一時間能夠得到專業的諮詢與指引，以免悲劇再度重演。
農業局表示，豐樂公園發現外來種二級保育類野生動物「黿」，委託廠商送至雲林縣養殖場照養，向雲林縣政府辦理「黿」登記；108年2月轉移給專精龜鱉類研究的中興大學教授吳聲海照料，但同年11月吳教授因病逝世，無法接續照養。
109年5月1日農委會林務局函請台北市立動物園協助收容「黿」，同年5月20日台北市立動物園至中興大學探查動物狀況及飼養環境，5月21日轉移至台北市立動物園，等待檢疫30天期間內死亡(第13天後死亡)。運送過程有中興大學與台北市立動物園專家先行評估後，再運往下一個飼養地。
農業局表示，保育類野生動物繁多且獨特，為避免保育類野生動物發生類似事件，已請農委會林務局提供各類動物的專家學者名單，以備遇有需救傷、照養的保育類野生動物時，可聯繫各專家學者提供專業諮詢、救護、收容與飼養。