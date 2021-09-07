▲ Mercedes-Benz 2021德國車展 4 電動車 2 概念車同步現身！

我是廣告 請繼續往下閱讀
從 Mercedes-Benz、Mercedes-AMG 到 Mercedes-Maybach，甚至是 G-Class，Mercedes-Benz 旗下各子品牌和產品線均持續邁向電動化，顯示 Mercedes-Benz 不只是「電動優先（Lead in Electric）」的品牌主張，更是「全面電動（Electric-only）」的未來。
Mercedes-Benz EQB 、EQE：豪華電動車主流
主打多變使用的 Mercedes-Benz EQB 車款，以前衛且極具 EQ 特色的車頭設計現身，經典 Mercedes-Benz 黑色格柵搭配 LOGO 星形閃爍。應用 GLB 的長軸距（2,829mm），一次推出五人座及七人座，第二排座椅依舊可前後調整 14 公分，最大行李廂容量1,710 公升，並擁有 400 公里續航力求。
Mercedes-Benz EQE 車身線條緊湊，進入車室空間更顯寬敞，中控台是 MBUX Hyperscreen，搭載智慧駕駛輔助系統和後軸轉向功能讓駕駛享有高度安全。最重要的是，充電 15 分鐘就能夠有 250 公里的續航力，充滿電可駕駛 660 公里。
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+：電動化性能依然不減
本次車展亮相的 Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 搭配 AMG Dynamic Plus 即可升級至 560kW，最高可有761 hp 和 1020 Nm 的扭力，零百加速只要 3.4 秒；基本款搭配484Kw的輸出功率。音響系統經過特殊調教，營造出 AMG 澎湃的音場氛圍，搭配外觀上直瀑式的水箱護罩、輪圈、後擾流板。
Concept Mercedes-Maybach EQS SUV：品牌首款電動概念車
Mercedes-Maybach EQS SUV 概念車外觀延續 MAYBACH 的獨有特徵—經典雙色車色、MAYBACH 廠徽和全新設計的水箱護罩，再搭配24 吋 MAYBACH 專屬輪圈；內裝各處細節也極具巧思，除了有 MAYBACH 專屬顯示介面的Hyperscreen、全新的門板設計，白色鋼琴烤漆飾板和深藍色交錯設計，客製化座艙設計，營造陸上遊艇般的雅致氛圍，而後排的頭等艙座椅更提供寬敞的休憩和工作空間，此款純電豪華 SUV 將於 2023 年海外市場上市，台灣上市時程將會再另行通知。
Concept Mercedes-Benz EQG：硬漢電動化
Mercedes-Benz G-Class 在這次也迎來了全新變化，將越野性能結合電動化，成為 EQG 概念車。外觀延續 G-Class方正線條，水箱護罩換上 EQ 家族的設計，車側以白色 LED 燈條點綴，尾門的備胎則調整為方形的置物箱。性能方面以四個車輪各搭載一具電動馬達獨立控制，前軸採用獨立懸吊，後軸則採用剛性軸，配合2速變速箱，即使是純電驅動，依然保有完整 G-Class 越野駕駛感受。