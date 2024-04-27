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好市多貝果漲價！159→259元　會員傻「沒弄錯？」曝多2字貴100元

▲好市多貝果原先2袋12個只要159元，被視為是高CP值商品，未料卻狠漲100元，一票會員哭：小確性商品又少一樣。（圖／翻攝Costco 好市多商品經驗老實說臉書）
▲好市多貝果原先2袋12個只要159元，被視為是高CP值商品，未料卻狠漲100元，一票會員哭：小確性商品又少一樣。（圖／翻攝Costco 好市多商品經驗老實說臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

美式賣場好市多（Costco）一直物美價廉的高CP值為標誌，熱狗加飲料萬年不變只要50元，整隻烤雞也是200元有找。不過，過往被視為好市多「小確幸」商品之一的貝果今（27）卻漲價了，2袋12個貝果從159元一次狠漲100元，漲幅超過62%，讓一票會員哀號，大嘆「小確幸商品又少一樣」，也有人認為好市多已不再神化。有會員揭好市多回應貝果因「水煮」而價格不同。

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原PO在臉書「Costco 好市多商品經驗老實說」公開社團中發文，表示「貝果調漲到259元，小確幸商品又少一樣」。有會員認為一次跳漲100元太誇張，先前從139元漲到159元才是合理調幅，懷疑是「key錯了」。不過，原PO出示結帳單，佐證貝果最新售價為259元，換算1個要21.6元。

▲好市多「水煮」貝果12入售259元。（圖／翻攝Costco 好市多商品經驗老實說臉書）
▲好市多「水煮」貝果12入售259元。（圖／翻攝Costco 好市多商品經驗老實說臉書）
「水煮貝果」口感有差嗎？

有會員指出，她今天買好市多貝果結帳，一看金額259元也嚇到，以為是收銀櫃臺打錯了，但一問得到的回答是「因為是水煮新產品，所以價錢不一樣」。不少人好奇好市多水煮貝果與先前的貝果吃起來有何不同？有料理高手回說，水煮貝果外觀較亮澤，口感更軟Q、濕潤，不過原PO則回覆說，因為都用用微波加熱吃起來沒太大差別。

也有會員抱怨，除了貝果狠漲100元外，原本賣119元的小餐包也是換個包裝變269元，感嘆好市多麵包部多樣商品都藉改版漲價破200元，單價100多元的麵包幾乎絕跡。至於好市多貝果漲價原因，截稿前，《NOWnews今日新聞》未能取得好市多回應，將持續掌握。

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