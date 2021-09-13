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蔬果顏色、營養、好處各不同。營養師推２吃法增強免疫力！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-09-13 17:30:00

台灣目前新冠疫苗覆蓋率已突破4成，不過即便已施打疫苗防疫還是不能鬆懈，即便已接種還是有可能染疫，除了勤洗手、戴口罩、保持社交距離外，聯安預防醫學機構聯安診所王貞云營養師也建議，日常可透過營養攝取，提升內在免疫力，而在食物眾多營養當中，植化素更是其中的佼佼者。

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植化素為天然防護罩，人體無法生成需仰賴蔬果！

王貞云營養師指出，植化素對民眾而言或許較為陌生，其實日常常聽到的「茄紅素」、「花青素」、「葉黃素」等，就是植化素其中的幾種。植化素對人體而言相當重要，有助於體內抗發炎、清除自由基、調節免疫力、防止癌細胞生成等。包括三高、糖尿病、心血管疾病、過敏反應等，絕大多數的慢性病皆與體內細胞氧化有關，植化素擁有強大的抗氧化能力，對於預防及保健相當有幫助。

不過王貞云營養師也表示，植化素並無法直接從人體製造，必須透過飲食攝取，而最廣於存在的就是植物性食物中，例如各種繽紛的蔬果、辛香料、全榖雜糧等，各種不同的食材皆有不同型態的植化素，如同植物本身的免疫系統，而我們從中攝取。

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常見６大植化素，廣存於各類蔬果中！

王貞云營養師指出，日常常見的植化素，依照化學結構可分成６大類，包括了如花青素、兒茶素、檸檬黃素、芹菜素等「類黃酮素」；β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素、茄紅素、辣椒素等「類胡蘿蔔素」；大蒜素、蘿蔔硫素、穀胱甘肽、吲哚等「有機硫化物」；綠原酸、鞣花酸等「酚酸類」；異黃酮、木酚素、薯蕷皂素等「植物性雌激素」；其他也包括了葉綠素、薑黃素、白藜蘆醇、檸檬苦素等。

值得注意的是，每種蔬菜、水果中所含有的植化素不只有一種，換言之，光是一種蔬果就可能含有多種的植化素，如彩虹般可分成七種顏色，因此多色、多元的攝取是重要的關鍵，將「彩虹飲食」的概念帶進飲食當中，更有助於多方攝取各種植化素。

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彩虹飲食＋蔬果597，用吃的吃出免疫力！

王貞云營養師也表示，除了掌握多元、多色的「彩虹飲食」外，份量足夠也相當重要，正如同我們常聽到的「蔬果579」，依照年齡、性別份量會有所不同。蔬果597中，「5」指得是12歲以下的孩童每日總份數應達5份，當中蔬菜3份，水果5份；「7」則指得是女性每日７份，當中蔬菜4份，水果3份；「9」則指得是男性每日9份，當中蔬菜5份，水果4份。煮熟的蔬菜每份約為半碗，水果一份則如自己的拳頭大小。

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讓身體多一層防護罩，從日常生活開始培養！

王貞云營養師呼籲，養成良好的免疫力，平時就應重視，透過彩虹飲食攝取足夠的植化素，並且適度運動、充足睡眠、健康且規律的生活，身體自然就會多一層防護罩，是提升免疫力、降低感染風險最實在的妙方。 



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