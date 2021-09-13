美新媒體遭指「水果口味毒品」　環球時報批：毒害年輕人

今年5月，由香港外國記者會、國際特赦組織香港分會以及香港記者協會合辦的「人權新聞獎」得獎名單揭曉，最大獎頒給了《自由亞洲電台》以及其附屬網路新聞雜誌《歪腦》。不過對於剛得獎的媒體，中國官媒《環球時報》卻是相當氣憤，12日還刊出「美國人沒放棄毒害中國青年，這個網站就是例子」一文，批評《自由亞洲電台》是「反華媒體」，更是「老資格的鴉片和海洛因」。





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《自由亞洲電台》是美國聯邦政府獨立機構美國國際媒體署旗下的廣播電台，根據簡介，他「非美國政府機構、其員工也不是美國政府的雇員」，其宗旨是「向其國內缺乏正常獲取信息途徑和缺乏全面平衡報導的亞洲國家聽眾廣播新聞及相關信息。通過廣播及熱線節目，彌補這些亞洲人民生活中缺少聽見的批評聲」。長期關注包含香港、新疆、台灣議題在內，全球各地自由、民主與人權狀況。





《環球時報》批評，自由亞洲電台是西方反華陣營中的老面孔，是「老資格的鴉片和海洛因」，而旗下的《歪腦》則是一種帶著水果味軟糖的新型毒品。指稱《歪腦》使用清新的風格，將外部包裝得更加精良，來影響和滲透進中國年輕人當中。





報導表示，《歪腦》簡介當中寫到，是為「講中文的年輕一代度身訂製的新聞雜誌」，「以鼓勵獨立思考為本，力圖讓觀眾讀者提供另一種看世界的眼光」，指稱《歪腦》水果糖衣裹得很厚，套路也與傳統「反華媒體」不同，透過「網路遊戲」、「藝術創作」、「科技動態」等低政治風險領域，切進「專制在壓制年輕人空間和需求」的結論上，從而挑動年輕人的「反社會思想」。





綜觀該網站的熱門關鍵字，大多是「LGBTQ+」、「台灣」、「香港」、「小粉紅」等屬於中國當局的敏感字詞。《環球時報》質疑，有對中國情勢不滿的年輕人，傳播香港反送中風波、港獨、境外反華勢力的資訊，來塑造「反權威、反傳統、反體制」形象，以抵制體制內的壓力與監管。





文中還引用了復旦大學教授沈逸的說法，指出《歪腦》出現說明境外敵對勢力的思路在轉變，由鼓動年輕人直接「造反」，轉而試圖把年輕人的思路帶歪，培養有「反骨」的「廢青」一代。



