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二結火車站到松風文旅路線圖

松風文旅

松風文旅

松風文旅房型

松風文旅房間

松風文旅房型

松清泳池

松兒樂親子館

松兒樂親子館

松饌火鍋餐廳

小編吃評



麻辣湯底真的非常厲害！小編這種火鍋控一吃就愛上，又麻又辣的湯點綴了桌上的肉盤，讓人格外驚豔！要是開成火鍋店，絕對會吃上癮呀～





松風文旅早餐

松風文旅早餐

小編吃評



這裡的培根蛋吐司完勝早餐店的！小編可是天天早餐嗑一個培根蛋吐司的人，美乃滋加好加滿，培根超級香甜，非常推薦！另外，薯條跟雞塊是脆的，實在出乎意料！





松風文旅早餐

原文出處 : ReadyGo 【宜蘭旅遊】宅旅行的住宿首選！拍照打卡零失敗的超夢幻「無邊際泳池」

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