長繭、雞眼消不掉？醫指２關鍵輕鬆根除，有黑點要小心！

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唐豪悅醫師指出，繭最主要的生成原因就是磨擦，皮下組織長期摩擦，外層角質層就容易變厚，形成硬皮，像是吉他手的手指就容易長繭，常見也包括手指、腳趾、腳根等。
和繭非常像的「雞眼」，其實也是繭的一種，常見出現在足部易摩擦之處，整隻腳都有可能出現。當原本已經形成的繭又再更進一步的反覆摩擦，就會形成雞眼這樣更深層的繭。也因這樣的繭更為深層，已破壞了皮膚內層，因此有別於一般的繭，按壓會感到疼痛，且外觀多以半透明呈現，形似雞的眼睛，因此得名。
值得注意的是，身體長出的繭，有時也未必就是「一般的繭」。唐豪悅醫師指出，當人體感染HPV病毒時也可能出現繭，也就是所謂的「病毒疣」。病毒疣是經病毒所感染，因此不同於前述兩者出現於摩擦處，身體各處皆有可能出現，四肢較為常見，患部和繭相似，但會出現極為細小如沙粒般聚集的黑點，常讓人誤以為沾到髒東西，按壓也會痛。
也提醒特別注意，病毒疣雖少部分患者可透過免疫力康復，但其為少數族群，病毒疣傳染力高，傳染途徑為接觸傳染，包括接觸患者或物品等，亦可能自己傳染給自己其他部位，若無治療，也可能逐漸增大，長在趾甲附近可能影響趾甲造成變形。提醒繭上有小黑點多留心，為避免自己反覆感染或傳染給親友建議及早就醫。
繭、雞眼消不掉？醫指２關鍵：別自己亂剪。
從上述可見繭未必只是繭，這是其中一項患者再怎麼剪、怎麼磨都遲遲無法消除的原因之一。其次，若真的只是一般的繭或雞眼，回到繭生成的根本原因「摩擦」，以穿鞋舉例，若鞋子一直都是穿同一雙，同樣的部位自然會反覆的不斷繼續摩擦，繭和雞眼也就會不斷的生成。
另一方面，自行剪掉、磨平，除了會因為誤判原因和沒有解決根本原因，導致無法根除以外，唐豪悅醫師也指出此舉也容易使得患部或周邊皮膚受傷、造成細菌感染、甚至是蜂窩性組織炎等更嚴重的問題，特別是手容易接觸各種物品，腳多處於悶熱、潮濕、易有大量細菌的鞋子當中。因此若要消除繭，還是建議透過治療及生活調整為佳。
繭、雞眼別亂剪，醫教２招輕鬆改善及防範！
唐豪悅醫師表示，不論是繭、雞眼或是病毒疣，治療方式其實都相當簡單、健保也有給付。繭和雞眼可透過水楊酸溶解，而病毒疣則可透過冷凍治療進行改善，醫師會以低溫的液態氮塗抹於患部徹底破壞病毒，療程視情況有所不同，一般約兩次左右。至於許多口耳相傳的民俗療法，唐豪悅醫師則不建議，先不論是否有效，多半容易誤判或越弄越糟，未必免徒增治療困難，呼籲還是交給專業醫師處理為佳。
在生活調整上，防範長繭、雞眼或復發，避免摩擦自然是最重要的，腳部建議時常更換不同的鞋款，鞋款以合腳、舒適、不咬腳、不會太緊為佳，亦可穿厚一點的襪子，如此可大幅減少同處摩擦的機會，繭或雞眼自然也就不易生成。至於病毒疣則以避免傳染機會為主，在泳池、三溫暖等戶外空間，建議避免赤腳走路，平時也建議保持良好的生活習慣，以維持免疫力，降低病毒纏身的機會。