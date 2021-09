台中原創音樂大賽　「遊樂ULove」奪金

台中原創音樂大賽(19)日圓滿落幕,最終由「遊樂ULove」獲得評審團一致青睞奪得金獎,成功拿走10萬元獎金;連兩日大賽全程線上轉播,網友紛紛湧入直播留言,大讚「回放聽起來」、「好暈好讚」、「謝謝台中原創音樂大賽」。台中市政府新聞局表示,獲獎樂團9月25、26日將於搖滾台中登場演出,樂迷線上朝聖觀看!

新聞局表示,此次台中原創音樂大賽由「遊樂ULove」奪下金獎,銀獎則由「王彙筑Hui Chu Wang」、「草屯囝仔」、「等阮返來」獲得;「LadyTrouble草包小姐」、「庸俗救星」、「靈魂咆哮Roaring Atman」則抱走銅獎,最後佳作由「Wednesday and Bad To The Bone」、「潛夢島Dreamdive Island」拿下。

評審團代表余紀墉老師表示,接連兩天的比賽,參賽樂團都卯足全力,昨日所有樂團的現場演出能力都很強,競爭十分激烈,疫情期間大家沉潛許久,也蓄積很多創作能量。

新聞局說,此次比賽在一團僅有15分鐘表演時間下,如何協助樂團精準試音、換場及演出是一大考驗。這次特別請來大型音樂祭指定的硬體統籌,聲音則由八三夭音控團隊擔任試音、換場及線上直播成音的重責大任,演出順利完成不延遲,獲得不少參賽樂團肯定。

隱分子主唱劉涵更在臉書發文表示,第一次聽到首次控隱分子的音,可以控制得如此恰到好處,好到她在車上回放演出片段,團員以為在放自錄Demo,她給予成音團隊極高的評價。

疫情期間許多活動停擺,表演機會銳減,兩天的活動也有不少表演團體表示,這是疫情後首場演出,很感謝活動提供的表演機會。對此,新聞局提到,這就是舉辦活動的其中一個目的,在疫情重創音樂產業之時,不放棄任何可以振興音樂產業、提供樂團表演的機會。