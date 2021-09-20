台中原創音樂大賽　「遊樂ULove」奪金

台中原創音樂大賽（19）日圓滿落幕，最終由「遊樂ULove」獲得評審團一致青睞奪得金獎，成功拿走10萬元獎金；連兩日大賽全程線上轉播，網友紛紛湧入直播留言，大讚「回放聽起來」、「好暈好讚」、「謝謝台中原創音樂大賽」。台中市政府新聞局表示，獲獎樂團9月25、26日將於搖滾台中登場演出，樂迷線上朝聖觀看！

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新聞局表示，此次台中原創音樂大賽由「遊樂ULove」奪下金獎，銀獎則由「王彙筑Hui Chu Wang」、「草屯囝仔」、「等阮返來」獲得；「LadyTrouble草包小姐」、「庸俗救星」、「靈魂咆哮Roaring Atman」則抱走銅獎，最後佳作由「Wednesday and Bad To The Bone」、「潛夢島Dreamdive Island」拿下。

評審團代表余紀墉老師表示，接連兩天的比賽，參賽樂團都卯足全力，昨日所有樂團的現場演出能力都很強，競爭十分激烈，疫情期間大家沉潛許久，也蓄積很多創作能量。

新聞局說，此次比賽在一團僅有15分鐘表演時間下，如何協助樂團精準試音、換場及演出是一大考驗。這次特別請來大型音樂祭指定的硬體統籌，聲音則由八三夭音控團隊擔任試音、換場及線上直播成音的重責大任，演出順利完成不延遲，獲得不少參賽樂團肯定。

隱分子主唱劉涵更在臉書發文表示，第一次聽到首次控隱分子的音，可以控制得如此恰到好處，好到她在車上回放演出片段，團員以為在放自錄Demo，她給予成音團隊極高的評價。

疫情期間許多活動停擺，表演機會銳減，兩天的活動也有不少表演團體表示，這是疫情後首場演出，很感謝活動提供的表演機會。對此，新聞局提到，這就是舉辦活動的其中一個目的，在疫情重創音樂產業之時，不放棄任何可以振興音樂產業、提供樂團表演的機會。