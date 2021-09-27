校園性平教育調查亮紅燈　教育部坦言不足：考慮修法

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而台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻則製指出，「很遺憾看見本次調查的結果」，負面言論包括來自老師或教職員，在學校也很少聽過正向的性平教育，應透過系統化的師資培育與教師研習，提升老師們的性平意識及教學知能，制定政策保障教師的教學自主權，保護有能力與意願進行性平教育或性教育的老師們，在教學時，不要受到保守團體的干擾。
台灣青年民主協會理事長張育萌則說，雖然有《性別平等教育法》實施上路，但目前校園中落實程度不一，多數學校是漠不關心，過去協會以盤點校規並讓兒少代表提案，廢除性別二分的制服與造成學生不安惶恐的禁愛令，希望未來由教育部主動進行相關調查，並處理普遍存在的歧視性校規。
教育部特教司專委許慧卿回應，在一級主管、師培與性平教育的職訓落實上仍有不足，未來會在大學校長會議、學務長會議、課外活動組等相關研習會議加強宣導，相關建議未來也會納入修法參考。
而教育部國教署專委詹雅惠回應，國教署提出4個面向的支持措施，包含提升一級主管、教職員、學生、家長在尊重多元性別、消除性別歧視的價值信念。第二，每年定期檢視校園安全空間，用性平友善視角來規劃設施設備。第三，持續研發性別友善的教案示例，將尊重多元性別的意識融入課程教學。第四，校園在性平事件通報與後續輔導措施，應暢通申訴管道。