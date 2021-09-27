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校園性平教育調查亮紅燈　教育部坦言不足：考慮修法

▲今（27）日公開性少數學生校園經驗調查，多項結果顯示我國校園仍缺乏性平觀念，甚至教職員就是加害者。（圖／熱線提供）
▲今（27）日公開性少數學生校園經驗調查，多項結果顯示我國校園仍缺乏性平觀念，甚至教職員就是加害者。（圖／熱線提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-27 17:03:28

台灣同志諮詢熱線協會今（27）日公開性少數學生校園經驗調查，多項結果顯示我國校園仍缺乏性平觀念，甚至教職員就是加害者！對此，立委范雲表示，應檢視校內教職員性平研習及進修的實際成效，將同志學生校園經驗列入年度調查。而教育部也坦言，性平教育落實有所不足，未來考慮納入修法。

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范雲表示，《性別平等教育法》17年來促成很多改變，但調查顯示，同志在校園仍難以安心學習。超過3.6萬同志學生被言語騷擾，1.8萬名被性騷擾，呼籲教育部應將同志學生校園經驗列入年度調查，同時檢視校內教職員性平研習及進修的實際成效，新版性平教育白皮書也要納入同志學生議題。

而台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻則製指出，「很遺憾看見本次調查的結果」，負面言論包括來自老師或教職員，在學校也很少聽過正向的性平教育，應透過系統化的師資培育與教師研習，提升老師們的性平意識及教學知能，制定政策保障教師的教學自主權，保護有能力與意願進行性平教育或性教育的老師們，在教學時，不要受到保守團體的干擾。

台灣青年民主協會理事長張育萌則說，雖然有《性別平等教育法》實施上路，但目前校園中落實程度不一，多數學校是漠不關心，過去協會以盤點校規並讓兒少代表提案，廢除性別二分的制服與造成學生不安惶恐的禁愛令，希望未來由教育部主動進行相關調查，並處理普遍存在的歧視性校規。

教育部特教司專委許慧卿回應，在一級主管、師培與性平教育的職訓落實上仍有不足，未來會在大學校長會議、學務長會議、課外活動組等相關研習會議加強宣導，相關建議未來也會納入修法參考。

而教育部國教署專委詹雅惠回應，國教署提出4個面向的支持措施，包含提升一級主管、教職員、學生、家長在尊重多元性別、消除性別歧視的價值信念。第二，每年定期檢視校園安全空間，用性平友善視角來規劃設施設備。第三，持續研發性別友善的教案示例，將尊重多元性別的意識融入課程教學。第四，校園在性平事件通報與後續輔導措施，應暢通申訴管道。

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