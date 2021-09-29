COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

讓穆斯林就醫加倍安心　北醫附醫首獲三項友善認證

讓穆斯林就醫加倍安心　北醫附醫首獲三項友善認證
讓穆斯林就醫加倍安心　北醫附醫首獲三項友善認證

健康醫療網

2021-09-29 12:31:00

【健康醫療網／記者林渝樺報導】從內心尊重多元文化，讓穆斯林就醫加倍安心！為了提供在臺穆斯林及國際旅客友善就醫環境，臺北醫學大學附設醫院啟動穆斯林友善計畫，獲頒三項穆斯林友善認證的清真標章，成為全國首座配備穆斯林祈禱室及淨身設備、穆斯林飲食專門烹調區以及穆斯林商品專區的醫院。北醫附醫邱仲峯院長提到，希望這是我們向穆斯林朋友展現最大的誠意的地方，除了讓他們被尊重之外，也能得到更好的醫療照護。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
不只改善就醫環境　希望在飲食、商店採買也放心

伊斯蘭教的信仰人口超過19億人，臺灣因近年新移民的增加，約有近30萬的穆斯林人口，仍有許多對伊斯蘭教所知較少，因教義及語言的隔閡，想要尋求穆斯林飲食，也不敢開口，使得在臺穆斯林往往因所在地的生活習慣面臨許多困難。伊斯蘭教商務發展有限公司蔡劼甫教長指出，飲食食材方面，穆斯林取得符合規範的飲食實屬不易，或是每日五次的禱告常被投以異樣眼光，甚是對不會說中文的外國朋友來說，常有前往商店或超市採買飲料食物時必須翻譯成分能否使用等困難。

打造穆斯林友善環境　環境、空間、飲食一次滿足

為了提供在臺穆斯林及國際旅客友善就醫環境，北醫附醫邱仲峯院長院內於今年啟動穆斯林友善計畫，由軟硬體設施著手，並重新設計動線指標，包括於第三醫療大樓二樓設置穆斯林祈禱室及友善廁所，祈禱室內透過屏風規畫男女教友的禮拜空間，並備有禮拜毯、聖地麥加朝拜方向標示與禮拜時間表，提供信奉伊斯蘭教民眾心靈慰藉空間，而祈禱室旁的廁所也設置禮拜前的淨下設施，提供穆斯林使用。

食品皆獲得清真標章　秉持尊重多元文化精神

餐飲方面，院內廚房建置穆斯林專屬烹調區，使用獨立鍋具及餐具，不與一般葷素食者共鍋，調味料及食材皆選用符合清真認證之產品。另外，第一醫療大樓B1「Fun心廚房」設有「清真認證商品專區」，專區內的食品皆獲得清真標章，提供穆斯林病人及家屬更多清真飲食的選擇。北醫附醫營養室主任蘇秀悅分享，在推動過程中以為廚房就是隔出一區，烹調用具獨立就好，但後來發現沒有這麼簡單，比如肉類都要特別採買、烹調調味料不能使用酒精，像是醬油含有酒精，烹調用的調味料有一定規範，不是沒有豬肉就好。

從心裡尊重多元文化　創造無隔閡醫療服務

北醫附醫長期推動國際醫療服務，提供外籍病人完善醫療照護。邱仲峯院長表示，秉持多元文化社會精神，全力打造穆斯林友善環境，從設施設備、空間指標、飲食選擇等，提升國際穆斯林病人就醫的安全與信任感，打造高品質、無隔閡的醫療服務。也相信隨著北醫的起頭，未來有更多醫療機構願意提供這樣的服務。



資料來源：健康醫療網 讓穆斯林就醫加倍安心　北醫附醫首獲三項友善認證

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀