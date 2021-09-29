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伊斯蘭教的信仰人口超過19億人，臺灣因近年新移民的增加，約有近30萬的穆斯林人口，仍有許多對伊斯蘭教所知較少，因教義及語言的隔閡，想要尋求穆斯林飲食，也不敢開口，使得在臺穆斯林往往因所在地的生活習慣面臨許多困難。伊斯蘭教商務發展有限公司蔡劼甫教長指出，飲食食材方面，穆斯林取得符合規範的飲食實屬不易，或是每日五次的禱告常被投以異樣眼光，甚是對不會說中文的外國朋友來說，常有前往商店或超市採買飲料食物時必須翻譯成分能否使用等困難。
打造穆斯林友善環境 環境、空間、飲食一次滿足
為了提供在臺穆斯林及國際旅客友善就醫環境，北醫附醫邱仲峯院長院內於今年啟動穆斯林友善計畫，由軟硬體設施著手，並重新設計動線指標，包括於第三醫療大樓二樓設置穆斯林祈禱室及友善廁所，祈禱室內透過屏風規畫男女教友的禮拜空間，並備有禮拜毯、聖地麥加朝拜方向標示與禮拜時間表，提供信奉伊斯蘭教民眾心靈慰藉空間，而祈禱室旁的廁所也設置禮拜前的淨下設施，提供穆斯林使用。
食品皆獲得清真標章 秉持尊重多元文化精神
餐飲方面，院內廚房建置穆斯林專屬烹調區，使用獨立鍋具及餐具，不與一般葷素食者共鍋，調味料及食材皆選用符合清真認證之產品。另外，第一醫療大樓B1「Fun心廚房」設有「清真認證商品專區」，專區內的食品皆獲得清真標章，提供穆斯林病人及家屬更多清真飲食的選擇。北醫附醫營養室主任蘇秀悅分享，在推動過程中以為廚房就是隔出一區，烹調用具獨立就好，但後來發現沒有這麼簡單，比如肉類都要特別採買、烹調調味料不能使用酒精，像是醬油含有酒精，烹調用的調味料有一定規範，不是沒有豬肉就好。
從心裡尊重多元文化 創造無隔閡醫療服務
北醫附醫長期推動國際醫療服務，提供外籍病人完善醫療照護。邱仲峯院長表示，秉持多元文化社會精神，全力打造穆斯林友善環境，從設施設備、空間指標、飲食選擇等，提升國際穆斯林病人就醫的安全與信任感，打造高品質、無隔閡的醫療服務。也相信隨著北醫的起頭，未來有更多醫療機構願意提供這樣的服務。
資料來源：健康醫療網 讓穆斯林就醫加倍安心 北醫附醫首獲三項友善認證
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