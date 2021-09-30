四大公投年底登場！中選會推新住民多語字卡宣導投票流程

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因應2018年九合一大選合併10項公投造成的亂象，立法院通過公投修正案規定每2年才能舉行公投並需錯開選舉年，遭國民黨質疑此舉將降低公投投票率，由江啟臣帶頭發起此項公投案，主文為「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」
「珍愛藻礁」則與中油公司2017年計畫在大潭藻礁建蓋第三天然氣接收站（簡稱三接）的工業港有關，由於其建蓋範圍將衝擊藻礁生態，引發環團不滿，提出公投案，主文為：「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，即由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里海域）」。
四大公投除了國人關注度高外，新住民和新二代也相當期待。就讀大學中文系3年級的越南新二代劉德曜滿就表示，今年公投一定參加，這是感受臺灣民主的最好方式。劉德曜聽媽媽說，越南沒有公投，不過在過去越南的選舉活動中，民眾一定要參加，就像過新年一樣熱鬧，男的要穿西裝、女的要穿國服以表慎重。
根據「公民投票法」規定，四大公投原訂於8月28日舉行，但由於疫情影響，中央選舉委員會委員會議通過延期至12月18日舉行。領到身份證的新住民和年滿18歲的新二代即有投票權，投票時間為上午8時到下午4時，投票權人資格必須在國內繼續居住六個月以上，投票當日要攜帶身分證、印章及投票通知單。
對於首次投票的新住民和新二代，需留意不可攜帶手機和其他攝影器材進入投票所，禁止喧嘩、干擾或誘導他人投票或不投票，同時禁止撕毀公投票或將其帶離投票所。在圈票時也需注意使用選委會的圈票工具圈選，勿使用私章。另外，配合防疫投票過程需全程配戴口罩。中選會也推出越南、泰文、印尼文、緬甸文和柬埔寨語等新住民語言進行宣導。