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四大公投年底登場！中選會推新住民多語字卡宣導投票流程

▲投票示意圖。（圖／shutterstock）
▲投票示意圖。（圖／shutterstock）

四方報/綜合報導

2021-09-30 01:00:00

四大公投將於年底登場，今年將有不少得到投票權的新住民和年滿18歲的新二代將可以參與投票，首次體驗台灣民主選舉文化的他們，也十分期待在投票所投下神聖的一票。不過，台灣的選舉流程及制度與新住民母國可能有所差異，因此包括移民署和中選會也都特別向新住民朋友進行宣導。今年四大公投主題有哪些？首投新住民族應注意哪些事情呢？本文將為你一次整理。

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今年的公投主題包括「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公民綁大選」和「珍愛藻礁」等。2018年「以核養綠」公投通過後，當局仍持續推動非核家園的能源政策，讓擁核團體決定發起「重啟核四」公投，主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」；反萊豬議題則是去年相當熱門的話題，我國自今年起開放進口含萊克多巴胺的美國豬肉，引發全台商家關切，國民黨則在立法院進行抗爭，由總召林為洲於去年領銜提出公投案，主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

因應2018年九合一大選合併10項公投造成的亂象，立法院通過公投修正案規定每2年才能舉行公投並需錯開選舉年，遭國民黨質疑此舉將降低公投投票率，由江啟臣帶頭發起此項公投案，主文為「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」

「珍愛藻礁」則與中油公司2017年計畫在大潭藻礁建蓋第三天然氣接收站（簡稱三接）的工業港有關，由於其建蓋範圍將衝擊藻礁生態，引發環團不滿，提出公投案，主文為：「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，即由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里海域）」。

四大公投除了國人關注度高外，新住民和新二代也相當期待。就讀大學中文系3年級的越南新二代劉德曜滿就表示，今年公投一定參加，這是感受臺灣民主的最好方式。劉德曜聽媽媽說，越南沒有公投，不過在過去越南的選舉活動中，民眾一定要參加，就像過新年一樣熱鬧，男的要穿西裝、女的要穿國服以表慎重。

根據「公民投票法」規定，四大公投原訂於8月28日舉行，但由於疫情影響，中央選舉委員會委員會議通過延期至12月18日舉行。領到身份證的新住民和年滿18歲的新二代即有投票權，投票時間為上午8時到下午4時，投票權人資格必須在國內繼續居住六個月以上，投票當日要攜帶身分證、印章及投票通知單。

對於首次投票的新住民和新二代，需留意不可攜帶手機和其他攝影器材進入投票所，禁止喧嘩、干擾或誘導他人投票或不投票，同時禁止撕毀公投票或將其帶離投票所。在圈票時也需注意使用選委會的圈票工具圈選，勿使用私章。另外，配合防疫投票過程需全程配戴口罩。中選會也推出越南、泰文、印尼文、緬甸文和柬埔寨語等新住民語言進行宣導。

▲中選會推新住民多語字卡宣導公投注意事項。（圖／中選會）
▲中選會推新住民多語字卡宣導公投注意事項。（圖／中選會）
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