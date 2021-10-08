大神就在你身邊！觀眾進戲院看電影 隔壁坐著木村拓哉
木村拓哉的新電影《假面飯店2：假面之夜》在日本上映後，勇奪雙周票房冠軍，木村表示：「在規定戲院座位不能坐滿的情況下，仍得到這麼多觀眾的支持，實在感到開心。」他勤跑節目宣傳之外，也常透過IG分享近況，更曬出電影票根，讓粉絲驚呼：「原來木村就在你身邊！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-08 13:35:35
木村拓哉連刷2次《假面飯店2：假面之夜》，並在IG曬出電影票根，表示：「今天又去了某家電影院看了《假面之夜》，電影院是很棒的地方！」
木村拓哉2021年工作滿檔，除了《假面飯店2：假面之夜》，他也接演《冰與火之歌：權力遊戲》團隊製作的影集《THE SWARM》，挑戰全英語發音，演出難度不小，該影集預定明年播出。此外，木村拓哉宣布明年1月推出第2張個人專輯，並請來知名創作歌手山下達郎譜曲，持續為事業迎來新一波高峰。
《假面飯店2：假面之夜》以日本跨年夜的化裝舞會為舞台，故事背景同樣圍繞在「東京柯迪希亞飯店」，警視廳收到一封匿名信件，稱殺人犯將會現身「假面之夜」舞會。曾於飯店內臥底的刑警新田浩介（木村拓哉 飾）再次披上飯店制服，連手飯店員工山岸尚美（長澤雅美 飾）捉拿犯人，他們要從五百位戴著假面的與會者中找出凶手。電影10月28日在台上映。