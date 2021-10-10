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視網膜母細胞瘤 罕見兒童眼部癌症彰基醫學中心兒童血液腫瘤科主任王士忠醫師表示，「視網膜母細胞瘤」是罕見的兒童眼部癌症，通常發現於一至四歲的幼兒；依據兒癌基金會統計，每年發生率約為每2萬個新生兒就有一個，男女性別的發生率並無差別，超過9成的病例於5歲之前被診斷出來。
斜視及瞳孔異常要注意 早期發現治癒率高達９成王士忠醫師說明，其常見症狀有兩種：斜視及瞳孔異常，小朋友的瞳孔會像貓眼般折射光線。如果能在病發初期診斷出來，那麼治癒率也可高達九成；另外，通常這類患者約有四成患者兩眼都會出現腫瘤，有些是同時出現，也有病例是一眼先發生，另一隻眼隨後出現同樣的腫瘤。
治療方式多元 眼球摘除並重建眼窩張丞賢醫師解釋，二十年前最推薦的治療方式，就是將整個眼球包著眼癌一起摘除，再重建眼窩恢復外觀。而目前「視網膜母細胞瘤」的治療多元化，有動脈灌注化學治療、放射線治療、化學治療等；彰基經驗豐富的眼整形團隊，可以執行眼球摘除並且重建眼窩，讓小朋友面部發育正常，容易放入精美的義眼片，讓人無法分辨真假。
出現紅腫疼痛症狀 腫瘤恐已長大王士忠醫師提醒，小嬰兒無法告訴我們視覺上的變化，所以要非常早期發現眼內有腫瘤不容易，家長要多多觀察，有時候在某些角度會發現小朋友瞳孔是白色或是反光不對，有時候因為視力喪失而斜視，如果病人已經有紅腫疼痛的症狀，通常腫瘤已經長得很大很飽滿，如有異常請盡速就醫。
資料來源：健康醫療網 罕見「視網膜母細胞瘤」奪幼童眼球 當心２大症狀
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