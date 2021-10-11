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重新調整生活步調，不要給自己壓力，不要什麼事都想做好，做一些能讓心情放鬆的活動。例如：聽輕音樂、親近大自然、附近公園散步等，讓自己靜心及放鬆。
充足的光照
每天曬太陽10~15分鐘，沐浴在陽光下會讓人有幸福感，能夠穩定情緒，緩解憂鬱！照光後大腦能產生「快樂荷爾蒙」，讓人充滿活力、愉悅的心情。反之，當光照不足時，白天就容易想睡覺，使生理時鐘紊亂，進而影響晚上的睡眠品質。
規律的運動
運動可以增加體內的「快樂荷爾蒙」，排除壓力、帶來快樂。每天散步30分鐘，能使心情和睡眠品質變好；每天30分鐘的瑜伽，溫和地伸展肢體，讓孕媽咪感到協調自在。
充足的睡眠
睡眠不足時，容易憤怒、沮喪、焦慮，對環境的抗壓力下降，甚至因無法控制自己的情緒而影響人際關係，所以為擺脫憂鬱情緒應養成良好的睡眠習慣，盡可能在規律時間睡覺、起床，1天睡滿7~8小時，睡前做一些放鬆伸展運動，喝少量溫開水或牛奶，都能幫助睡眠。
尋求家人、朋友、同事的支持
首度懷孕的孕媽咪面臨未知的情況，可能會過度擔心憂慮，當她提到她的情緒、身體及想法上的痛苦時，親友所能給予的支持就是專注聆聽並給予回應，讓她感覺被接納；同時避免過度干涉與指導，反而給孕媽咪造成壓力。
心理諮商
若孕媽咪與親朋好友傾訴後憂鬱症狀仍未改善，建議可向身心科醫師尋求協助，適度地抒發情緒，並在醫師的引導下與家人、朋友、同事溝通，訴說內心的困擾。
若您充滿負面情緒想找人聊聊，可以撥打以下專線
1.安心專線 1925（24小時/免付費）
2.生命線 1995（24小時/免付費）
3.張老師1980
（文章來源：花蓮婦產科女醫．陳萱醫師）
資料來源：健康醫療網 產前憂鬱症怎麼辦？ 婦產醫授6招從生活中改善
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊