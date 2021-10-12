特企／陪伴最重要！修杰楷分享「三大暖男秘招」

說到演藝圈的新好男人代表，第一個聯想到的絕對就是陽光暖男-修杰楷啦！近期修杰楷也與水無痕玻尿酸合作拍攝了一支「讓我照顧你的美麗」微電影，在社群上也引發眾多網友討論，有不少網友看完直呼「太暖啦受不了」、「我也不想努力了」、「好想被修杰楷照顧」…等。修也不藏私地分享秘訣就是「自然簡單」。
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修杰楷鼓勵現代女性自在做自己，勇敢追求自己的生活和理想，同時男生也要展現出新時代的男性模範行為，提出「三大照顧宣言」跟大家分享。第一，想做什麼就去做，我支持妳，尊重與支持另一半達成自己的人生目標，做自己、勇敢追求自己的生活和理想；再來就是當她們背後永遠的避風港，當她們心累的時候，適時給予溫暖的陪伴，跟她們聊聊天，給她們一個大大的擁抱，是非常好的心靈安慰劑。最後修杰楷也提到，呵護另一半的美麗也是身為男生很重大的責任，而這似乎也間接印證了一句話，看一個女人過的好不好，就看她有沒有變得越來越漂亮。
修杰楷電眼好迷人 原來都是靠「自然簡單」保養
醫美需求是不分性別的，修杰楷表示，像是以他們藝人的身份來說，工作經常是從大清早忙到半夜，這時候醫美的輔助，就能讓外表更有精神更上鏡頭，工作效率也會跟著提升，是讓自己狀態變好的一種非常好的方式。而談到女人的美，修杰楷說其實自然、簡單就很美，除了從內而外散發出的自信美，也可以透過適當的醫美療程來加分，像是最近十分受歡迎的水無痕玻尿酸，能快速的讓外表更有精神，作為日常呵護自己愛自己的保養方式。
玻尿酸選擇有好多眉角？效果自然最重要！
玻尿酸的種類百百種，選擇也是一門學問。光澤診所陳姿秀醫師表示，水無痕玻尿酸擁有獨家CPM專利技術，能讓產品與組織更好的融合，可塑性及回彈性都有非常好的表現，效果自然不僵硬。陳醫師也提到，市面上有許多玻尿酸施打在皮膚淺層的地方時，會出現令人困擾的泛藍的現象，但水無痕玻尿酸最大特色就是它的CPM技術將有助降低這類情形的發生，因此更能安心使用。最後陳醫師也特別提醒，想運用醫美療程讓自己狀態變的更好的朋友們，一定要選用原廠有保障的產品，不要因爲貪價格便宜，而使用水貨或來源不明的醫美產品，另外術前與醫師的諮詢也是非常重要的。