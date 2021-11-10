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最恐怖便當菜色有哪些？6大魔王登場　這些營養價值超高

▲買便當時，有些配菜會讓人食慾全失。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲買便當時，有些配菜會讓人食慾全失。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-11-10 12:04:20

便宜方面、食材豐富的便當，是許多外食族的首選。但有些便當料理卻讓人難以下嚥。前段時間，駐美代表蕭美琴宴請立陶宛國會議員，餐點中赫然出現不少人心中最難吃的食物「三色豆」，讓不少網友在外交部臉書下留言直呼「己所不欲，勿施於人」，引發便當菜色熱烈討論，究竟還有哪些便當菜色讓人聞風喪膽呢？帶您一起來看看。

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「三色豆」

其實，三色豆的營養價值非常高。其中紅蘿蔔含有維生素A、B；青豆仁富含膳食纖維，有助於腸胃排泄順暢；玉米則有能夠保養眼睛的葉黃素和玉米黃素；最初，三色豆是為了提供生活在寒冷地區的人們能方便獲得充足的營養，切成丁狀也是為了方便烹煮。台灣政府開始推廣營養午餐以後，價格便宜、方便保存與料理的三色豆順理成章成為了營養午餐的常備菜色；卻也因為吃起來粉粉軟軟的口感，也讓這道菜長居「黑暗料理屆」的霸主，經年不敗。

▲便當中常有的配菜三色豆，被許多網友認為是不能接受的菜色。 （示意圖／圖自 flickr ）
▲便當中常有的配菜三色豆，堪稱黑暗料理屆的霸主，是許多人心中的「便當殺手」。 （示意圖／圖自 flickr ）
「紅燒茄子」

紅燒茄子應該算是中華傳統料理，他的出現不像是三色豆有明確的時間和目的，更像是悄然孕育而成的民間食材。撇除原本就不喜歡吃茄子的人，便當中的紅燒茄子為人詬病之處，在於他又鹹又油的口感，讓部分喜歡茄子的人也難以下嚥。其實，茄子要做得入味又不過於軟爛並不容易，因此這道料理更像是對便當店做菜功夫的一項考核。

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▲紅燒茄子也被網友稱為地獄配菜，直呼打開就沒食慾。（示意圖/pixabay）
「電話線」

和九層塔、辣椒一起炒，捲捲的「電話線」是許多人心目中的惡夢。「電話線」真正的名字其實叫做「海茸」，或也譯為「南極公牛藻」，是智利的傳統食材。海茸原本並不像是直直長長的，曬乾泡水之後才自然捲曲。其實，他的營養價值非常高，富含能為增加免疫力的維生素A、有助於皮膚與神經健康的維生素B6、有益於骨頭牙齒的鈣、鎂、維持腸道健康的膳食纖維等，且熱量非常低。這道看似可怕的黑暗料理，其實是深層功與名的高價值配菜！

▲「電話線」真正的名稱其實是「海茸」，屬於褐藻類。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲「電話線」真正的名稱其實是「海茸」，屬於褐藻類。（圖／讀者提供）
「螢光咖哩」

台式「螢光咖哩」也是營養午餐中的必備菜色之一。不同於印度咖哩的香氣十足、日式咖哩的甘醇濃郁，台式咖哩以其媲美鍍金佛像的閃亮顏色另闢天地，自成一家。台式咖哩之所以有著「光彩動人」的外表，是因為料理過程中，加入了大量「薑黃」，佔所有材料中50%以上的配比；且烹煮時要先用油炒香咖哩粉，色素遇上油脂更令薑黃泛出螢光色。

有些店家為了縮短料理時間，也會加入太白粉水勾芡，但若水粉比例失誤，將導致咖哩口感不佳。不過，螢光咖哩並非全無價值，薑黃有著能夠提升免疫力的功能。如果要將台式咖哩做得好吃，不妨延長烹煮時間，讓咖哩與其他食材充分混合入味。

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▲螢光咖哩也被網友吐槽是不好吃的便當菜色。（示意圖/pixabay）
「毛豆炒豆干」

毛豆炒豆干是許多人心目中應該從地球表面消失的菜色。不過他和紅燒茄子一樣，屬於民間自創料理，沒有起源和目的。話雖如此，毛豆的營養價值其實也很高，不僅有跟青豆一樣的膳食纖維，更富含改善記憶力、維持腦部機能的卵磷脂、抗氧化的皂苷、維生素B、維生素C，以及礦物質鉀、鈣、鎂。如果不喜歡和豆乾放在一起的口感，單吃毛豆當零嘴也是美味又健康的選擇。

▲毛豆含有豐富的營養價值，料理方式也相當多變。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲毛豆含有豐富的營養價值，料理方式也相當多變。（示意圖／翻攝自pixabay）
「紅蘿蔔炒蛋」

和以上五道菜比起來，紅蘿蔔炒蛋顯得溫和親切。沒有叫不出名字的詭異食材，沒有充滿創意又令人作噁的料理方式，香甜的紅蘿蔔配上滑嫩的炒蛋，照理說不應登上「黑暗料理榜」。紅蘿蔔炒蛋引發眾怒的原因在於紅蘿蔔和蛋的比例。有些店家為了降低成本，用九成的紅蘿蔔配上一成的蛋，讓不少人直呼「太沒誠意」，根本是在逼大家直接吃紅蘿蔔。（實習編輯：王思琴）

▲洋蔥、菜脯都可以和雞蛋一起炒，但如果雞蛋的比例太少，就會讓人覺得店家沒有誠意。（圖／取自pixabay）
▲洋蔥、菜脯都可以和雞蛋一起炒，但如果雞蛋的比例太少，就會讓人覺得店家沒有誠意。（圖／翻攝自pixabay）
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