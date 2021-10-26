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玉山論壇5議題　李紀珠點出科技業1兆美元時代契機與考驗

台灣玉山科技協會今（26）日舉辦20周年慶祝大會暨論壇，理事長李紀珠、副理事長童子賢與前總統馬英九、台灣玉山創會理事長劉兆玄等與會貴賓共同合影。（圖／記者顏真真攝）
台灣玉山科技協會今（26）日舉辦20周年慶祝大會暨論壇，理事長李紀珠、副理事長童子賢與前總統馬英九、台灣玉山創會理事長劉兆玄等與會貴賓共同合影。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-10-26 11:41:26｜2021-10-26 11:41:40

台灣玉山科技協會今（26）日舉辦20周年慶祝大會暨論壇，聚焦全球產業趨勢、半導體、電動車、創新轉型及智慧城市等5大議題，包括台積電創辦人張忠謀、鴻海董事長劉揚偉等眾多科技產業巨擘及「護國群山」也共同與會。理事長李紀珠致詞時表示，台灣科技產業是台灣很棒的名片，科技產業市值占台股市值已超過6成、突破1兆美元，今年產值預估更將破1兆美元，對台灣是非常重要里程碑。但她也提到，近年來全球經濟環境發生急遽的變化，包括中美科技戰、科技民族主義、反全球化、新冠疫情等，亦帶給台灣科技產業許多新的議題及挑戰，國內亦面臨五缺問題，期待政府引領新的發展戰略外，也鼓勵民間第二軌道的佈局，共同面對問題，努力找出未來的發展策略，玉山科技協會也期能盡己之力，發揮更好知識平台的作用。

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今年適逢玉山科技協會成立20周年。這場20周年慶祝大會暨論壇，除了李紀珠、副理事長童子賢親自與會主持之外，還邀請了前總統馬英九、台灣玉山創會理事長劉兆玄與會致詞，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕，行政院副院長沈榮津也將就台灣科技產業發展回顧及前瞻進行專題演講。

今日現場還有宏碁集團創辦人施振榮、聯電榮譽副董事長宣明智、鴻海董事長劉揚偉，台灣兩家獨角獸公司Appier創辦人游直翰及Gogoro創辦人陸學森等擔任論壇演講貴賓，剖析中美科技戰演變為全球科技戰之際，台灣高科技業者如何掌握先機，以因應全球科技產業競爭的戰略，並探討台灣未來如何引導產業進一步升級重組，於後疫情時代突破逆勢，在全球關鍵科技領域超前部署。在祝晚宴上，主辦單位也邀請到總統蔡英文蒞臨致詞，台積電創辦人張忠謀也將以「經營人的學習及成長」為題進行演說。

李紀珠今日上午致詞也提到，台灣科技產業歷經多年努力，已在全球建構完整產業生態鏈，並在全球科技產業中佔有舉足輕重的戰略位置，更是台灣產經發展史上很大的成就。然而近年來，總體的經營環境發生急遽的變化，因此，我們將這次的大會主題訂定為「二十同心，再創卓越」。目的是期望政府及企業的共同努力超前部署，再創台灣經濟輝煌的20年。

她說過去20年，全球產業的分工主要是在WTO規範下，依據自由貿易及比較利益原則在運作，因此，台灣的科技產業，得以根據自己的競爭優勢，以全球為市場積極成長，發展至今，不但在全球科技產業中佔有舉足輕重的戰略位置，更成為台灣民眾口中的護國群山。

台灣玉山科技協會理事長李紀珠今（26）日在20周年慶祝大會暨論壇致詞時表示，台灣科技產業真的是台灣很棒的名片，科技產業的市值占上市櫃公司市值已超過6成、突破1兆美金，今年產值預估更將超過1兆美元，對台灣是非常重要里程碑。（圖／記者顏真真攝）
台灣玉山科技協會理事長李紀珠今（26）日在20周年慶祝大會暨論壇致詞時表示，台灣科技產業真的是台灣很棒的名片，科技產業的市值占上市櫃公司市值已超過6成、突破1兆美金，今年產值預估更將超過1兆美元，對台灣是非常重要里程碑。（圖／記者顏真真攝）
2021年的現在，台灣總共有超過800家的上市櫃電子公司，科技產業的市值占上市櫃公司市值已超過6成，2020年科技產業的市值已破1兆美金，而產值預估今年亦將超過1兆美元，這將是台灣科技產業新的里程碑。而其中半導體產業，更在全球產業鏈中扮演極其關鍵性的地位。這個龐大的科技產業，支持許多其他專業產業如金融、法律、會計等發展，形成台灣產業共榮的世代。

此外，台灣科技產業從台北、新竹連線，成功複製到台南、台中科學園區，並與鄰近工業區共構生態系與工業聚落，這是全球供應鏈的關鍵環節與世界珍貴的資產。20年來，這個工業體系更跨海擴張到珠三角、長三角，甚至延伸到泰國、越南、墨西哥、印度等重要的國家。毫無疑問，台灣是全球供應鏈中不可或缺的一環，不僅讓個人電腦、手機成為一般民眾皆負擔的起的商品，更創造了國際社會，數以百萬、千萬計的工作機會。

然而，她談到近年來全球經濟環境發生急遽的變化，例如顛覆性科技的創新、中美科技戰持續升溫、甚至科技民族主義的興起、新冠疫情、反全球化、生態環境、人口結構及地域政治的變化等，都帶給台灣科技產業許多新的議題及挑戰。雖然台灣的ICT製造大廠與半導體產業動見觀瞻，成為各國爭取的合作伙伴，但在此同時各國政府也正積極扶植本國相對應產業的競爭力，甚至將半導體成長視為「國家級戰略」，在政策上予以特別的對待。

此外，區域分工、在地市場的價值，都牽涉到更複雜的國際關係，科技產業的未來，面對的絕不是簡單易答的習題，在此同時，台灣科技產業在國內所面臨的五缺問題，包括缺水、缺電、缺地、缺工及缺人才，依然未獲實質解決。因此，她強調，除了期待政府引領新的發展戰略外，也鼓勵民間第二軌道的佈局，共同面對問題，努力找出未來的發展策略，而值此關鍵時刻玉山科技協會也期能盡己之力，發揮更好知識平台的作用。

馬英九致詞時則提到今年台灣經濟成長可能超過5%，其中兩岸貿易貢獻功不可沒，尤其這個中國大陸與台灣先後申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），而兩岸經濟架構協議ECFA運作11年給台灣帶來大量貿易順差，沒有ECFA，台灣就會出現嚴重全球貿易逆差，可是ECFA貨品部分，只談到早收清單十分之一，服貿協議雖完成，卻因太陽學運，被卡在立法院。所以，未來兩岸能否加入CPTPP，20年前台灣加入WTO也有這個問題，後來經協調，也先後相隔一個月加入。

前總統馬英九今（26）日受邀至台灣玉山科技協會20周年慶祝大會暨論壇致詞，理事長李紀珠特別致贈20周年紀念獎牌並合影。（圖／記者顏真真攝）
前總統馬英九今（26）日受邀至台灣玉山科技協會20周年慶祝大會暨論壇致詞，理事長李紀珠特別致贈20周年紀念獎牌並合影。（圖／記者顏真真攝）
面對CPTPP挑戰，兩岸如何因應是重要關鍵，馬英九覺得這是危機也是挑戰，如果能善用、慎用這挑戰，也許不但雙方都可以加入，兩岸敵意也可降低。他也建議讓兩岸重建互信、尋求出入，找回共同政治基礎，尋求兩岸復談機會，就中國大陸與兩岸經貿議題展開磋商，包括貨貿及爭議解決機制，也建議蔡總統趕快讓立法院通過兩岸協議緊督條例，來審查服貿協議，讓兩岸可展現自由與開放決心，這樣也會有利兩岸加入CPTPP，如果可做到這點，不僅過去五年兩岸冰封狀況可緩解，不但可創雙贏，也可為兩岸六年來關係惡化創造停損點及和解機會，這也是國家最重要經濟兩岸戰略，應該不分黨派，大家一起來研商因應之道，他也相信玉山科技協會應會努力朝這方面來運作。

今日玉山科技論壇聚焦5大議題，從全球佈局談起到聚焦半導體產業，再到電動車發展，最後討論產業的創新與轉型及探討智慧城市發展。第一場專題論壇首先登場的是「全球產業趨勢與台灣的機會」、第二場則聚焦「全球半導體產學研發展趨勢暨台灣繼續承擔領袖之策略」、第三場主題為「台灣電動車產業的未來」、第四場「以創新思維加速台灣產業轉型」，以及最後一場「打造智慧城市的競爭力」論壇。

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