玉山論壇5議題　李紀珠點出科技業1兆美元時代契機與考驗

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今日現場還有宏碁集團創辦人施振榮、聯電榮譽副董事長宣明智、鴻海董事長劉揚偉，台灣兩家獨角獸公司Appier創辦人游直翰及Gogoro創辦人陸學森等擔任論壇演講貴賓，剖析中美科技戰演變為全球科技戰之際，台灣高科技業者如何掌握先機，以因應全球科技產業競爭的戰略，並探討台灣未來如何引導產業進一步升級重組，於後疫情時代突破逆勢，在全球關鍵科技領域超前部署。在祝晚宴上，主辦單位也邀請到總統蔡英文蒞臨致詞，台積電創辦人張忠謀也將以「經營人的學習及成長」為題進行演說。
李紀珠今日上午致詞也提到，台灣科技產業歷經多年努力，已在全球建構完整產業生態鏈，並在全球科技產業中佔有舉足輕重的戰略位置，更是台灣產經發展史上很大的成就。然而近年來，總體的經營環境發生急遽的變化，因此，我們將這次的大會主題訂定為「二十同心，再創卓越」。目的是期望政府及企業的共同努力超前部署，再創台灣經濟輝煌的20年。
她說過去20年，全球產業的分工主要是在WTO規範下，依據自由貿易及比較利益原則在運作，因此，台灣的科技產業，得以根據自己的競爭優勢，以全球為市場積極成長，發展至今，不但在全球科技產業中佔有舉足輕重的戰略位置，更成為台灣民眾口中的護國群山。
2021年的現在，台灣總共有超過800家的上市櫃電子公司，科技產業的市值占上市櫃公司市值已超過6成，2020年科技產業的市值已破1兆美金，而產值預估今年亦將超過1兆美元，這將是台灣科技產業新的里程碑。而其中半導體產業，更在全球產業鏈中扮演極其關鍵性的地位。這個龐大的科技產業，支持許多其他專業產業如金融、法律、會計等發展，形成台灣產業共榮的世代。
此外，台灣科技產業從台北、新竹連線，成功複製到台南、台中科學園區，並與鄰近工業區共構生態系與工業聚落，這是全球供應鏈的關鍵環節與世界珍貴的資產。20年來，這個工業體系更跨海擴張到珠三角、長三角，甚至延伸到泰國、越南、墨西哥、印度等重要的國家。毫無疑問，台灣是全球供應鏈中不可或缺的一環，不僅讓個人電腦、手機成為一般民眾皆負擔的起的商品，更創造了國際社會，數以百萬、千萬計的工作機會。
然而，她談到近年來全球經濟環境發生急遽的變化，例如顛覆性科技的創新、中美科技戰持續升溫、甚至科技民族主義的興起、新冠疫情、反全球化、生態環境、人口結構及地域政治的變化等，都帶給台灣科技產業許多新的議題及挑戰。雖然台灣的ICT製造大廠與半導體產業動見觀瞻，成為各國爭取的合作伙伴，但在此同時各國政府也正積極扶植本國相對應產業的競爭力，甚至將半導體成長視為「國家級戰略」，在政策上予以特別的對待。
此外，區域分工、在地市場的價值，都牽涉到更複雜的國際關係，科技產業的未來，面對的絕不是簡單易答的習題，在此同時，台灣科技產業在國內所面臨的五缺問題，包括缺水、缺電、缺地、缺工及缺人才，依然未獲實質解決。因此，她強調，除了期待政府引領新的發展戰略外，也鼓勵民間第二軌道的佈局，共同面對問題，努力找出未來的發展策略，而值此關鍵時刻玉山科技協會也期能盡己之力，發揮更好知識平台的作用。
馬英九致詞時則提到今年台灣經濟成長可能超過5%，其中兩岸貿易貢獻功不可沒，尤其這個中國大陸與台灣先後申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），而兩岸經濟架構協議ECFA運作11年給台灣帶來大量貿易順差，沒有ECFA，台灣就會出現嚴重全球貿易逆差，可是ECFA貨品部分，只談到早收清單十分之一，服貿協議雖完成，卻因太陽學運，被卡在立法院。所以，未來兩岸能否加入CPTPP，20年前台灣加入WTO也有這個問題，後來經協調，也先後相隔一個月加入。
面對CPTPP挑戰，兩岸如何因應是重要關鍵，馬英九覺得這是危機也是挑戰，如果能善用、慎用這挑戰，也許不但雙方都可以加入，兩岸敵意也可降低。他也建議讓兩岸重建互信、尋求出入，找回共同政治基礎，尋求兩岸復談機會，就中國大陸與兩岸經貿議題展開磋商，包括貨貿及爭議解決機制，也建議蔡總統趕快讓立法院通過兩岸協議緊督條例，來審查服貿協議，讓兩岸可展現自由與開放決心，這樣也會有利兩岸加入CPTPP，如果可做到這點，不僅過去五年兩岸冰封狀況可緩解，不但可創雙贏，也可為兩岸六年來關係惡化創造停損點及和解機會，這也是國家最重要經濟兩岸戰略，應該不分黨派，大家一起來研商因應之道，他也相信玉山科技協會應會努力朝這方面來運作。
今日玉山科技論壇聚焦5大議題，從全球佈局談起到聚焦半導體產業，再到電動車發展，最後討論產業的創新與轉型及探討智慧城市發展。第一場專題論壇首先登場的是「全球產業趨勢與台灣的機會」、第二場則聚焦「全球半導體產學研發展趨勢暨台灣繼續承擔領袖之策略」、第三場主題為「台灣電動車產業的未來」、第四場「以創新思維加速台灣產業轉型」，以及最後一場「打造智慧城市的競爭力」論壇。