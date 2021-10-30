預防失智從現在開始 台、美、日共享疫後失智照護經驗

奇美醫學中心於今(30)日上午舉辦2021年失智症照護國際研討會，邀請國內外失智實務專家學者，分享後疫情時代持續推動失智照護服務模式經驗、創新策略與策進方向。





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隨著人口高齡化趨勢，失智症成為全球健康重要議題之一，各國極力倡議失智症照護防治與推廣「在地老化」與「友善社區」的概念，推展重點策略包括失智症行動計畫、失智者的支持性環境設計、失智友善社區，建立以社區為基礎的在地化照顧服務網絡，提供照護失智者多元連續性的醫療與長照服務。面對社區高齡失智者日趨增加，社區中有愈來愈多的失智者與家庭照顧者有疾病、醫療、長照服務與社會資源的需求，又因新冠肺炎疫情影響，對失智者的照護問題更具迫切性需求，居家照護與遠距健康照護是後疫情時代重要照護趨勢之一。





社會局局長陳榮枝今日與會表示，照護失智老人為當務之急，隨著社會老齡化，台南市老年人口目前佔17.4%，到明年即有 34 萬多名，每年都增加 1 萬多名，這樣的成長比例相當驚人。如何讓老人在社區得到完善照護，鼓勵長輩走出家裡，增加與人的互動跟參與感，讓腦筋活化，就能預防失 智 ，相對減輕家庭負擔。

▲台南市社會局局長陳榮枝表示，老人照護是當務之急，可以多鼓勵社區長輩與人常互動，增加參與感（圖／記者林怡孜攝，2021,10,30）

本次失智症照護國際研討會主軸為「後疫情時代失智照護的相關因應措施與創新之道」，由奇美醫學中心首席副院長林宏榮親自主持。林宏榮表示從4年前奇美醫即開始結合國際力量，引進最新知識，加上政府輔導，期許透過失智照護領域專家經驗分享，全面探討失智照護的多元模式、困境、挑戰與因應作法，包含政策作法、人才培育訓練、創新照護與照護科技的運用。因應後疫情時代，同時也介紹歐洲、日本與美國的照護模式，希冀建立失智照護整合與創新思維，從照護觀念、文化與制度等面向翻轉打破現有困境圍籬，為失智照護領域開創新時代。今日研討會參與學者有奇美醫學中心首席副院長林宏榮、社團法人台灣失智症協會秘書長湯麗玉、高雄醫學大學通識教育中心助理教授周傳久，國外專家有日本牙醫師一青妙、日本醫療法人社團悠翔會理事長暨診療部長佐佐木淳、美國加州聖貝納迪諾醫療中心老人醫學科主任Kamal Kejriwal等專家。



