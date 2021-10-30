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預防失智從現在開始 台、美、日共享疫後失智照護經驗

▲奇美醫失智症照護國際研討會，邀請國內外失智實務專家學者，分享後疫情時代持續推動失智照護服務經驗、策略（圖／記者／記者林怡孜摄,2021,10,30）
▲奇美醫失智症照護國際研討會，邀請國內外失智實務專家學者，分享後疫情時代持續推動失智照護服務經驗、策略（圖／記者／記者林怡孜摄,2021,10,30）

記者林怡孜/台南報導

2021-10-30 12:15:35

奇美醫學中心於今(30)日上午舉辦2021年失智症照護國際研討會，邀請國內外失智實務專家學者，分享後疫情時代持續推動失智照護服務模式經驗、創新策略與策進方向。

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隨著人口高齡化趨勢，失智症成為全球健康重要議題之一，各國極力倡議失智症照護防治與推廣「在地老化」與「友善社區」的概念，推展重點策略包括失智症行動計畫、失智者的支持性環境設計、失智友善社區，建立以社區為基礎的在地化照顧服務網絡，提供照護失智者多元連續性的醫療與長照服務面對社區高齡失智者日趨增加，社區中有愈來愈多的失智者與家庭照顧者有疾病、醫療、長照服務與社會資源的需求，又因新冠肺炎疫情影響，對失智者的照護問題更具迫切性需求，居家照護與遠距健康照護是後疫情時代重要照護趨勢之一


社會局局長陳榮枝今日與會表示，照護失智老人為當務之急，隨著社會老齡化，台南市老年人口目前佔17.4%，到明年即有34萬多名，每年都增加1萬多名，這樣的成長比例相當驚人。如何讓老人在社區得到完善照護，鼓勵長輩走出家裡，增加與人的互動跟參與感，讓腦筋活化，就能預防失，相對減輕家庭負擔。

▲台南市社會局局長陳榮枝表示，老人照護是當務之急，可以多鼓勵社區長輩與人常互動，增加參與感（圖／記者林怡孜攝，2021,10,30）
▲台南市社會局局長陳榮枝表示，老人照護是當務之急，可以多鼓勵社區長輩與人常互動，增加參與感（圖／記者林怡孜攝，2021,10,30）

 本次失智症照護國際研討會主軸為「後疫情時代失智照護的相關因應措施與創新之道」，由奇美醫學中心首席副院長林宏榮親自主持。林宏榮表示從4年前奇美醫即開始結合國際力量，引進最新知識，加上政府輔導，期許透過失智照護領域專家經驗分享，全面探討失智照護的多元模式、困境、挑戰與因應作法，包含政策作法、人才培育訓練、創新照護與照護科技的運用。因應後疫情時代，同時也介紹歐洲、日本與美國的照護模式，希冀建立失智照護整合與創新思維，從照護觀念、文化與制度等面向翻轉打破現有困境圍籬，為失智照護領域開創新時代。今日研討會參與學者有奇美醫學中心首席副院長林宏榮、社團法人台灣失智症協會秘書長湯麗玉、高雄醫學大學通識教育中心助理教授周傳久，國外專家有日本牙醫師一青妙、日本醫療法人社團悠翔會理事長暨診療部長佐佐木淳、美國加州聖貝納迪諾醫療中心老人醫學科主任Kamal Kejriwal等專家。

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