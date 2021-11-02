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命大！名車深夜路口對撞　赫見粗心爸嬰兒座椅放副駕駛座

▲台中市一名爸爸深夜開名車載初生兒，不僅將嬰兒座椅放副駕駛座，還搶快把車頭撞得稀巴爛。（圖／台中市警局提供，2021.11.02）
▲台中市一名爸爸深夜開名車載初生兒，不僅將嬰兒座椅放副駕駛座，還搶快把車頭撞得稀巴爛。（圖／台中市警局提供，2021.11.02）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-02 13:46:18｜2021-11-02 15:09:08

台中市一名年輕爸爸，昨（1日）深夜開車載剛滿月的兒子出門，不幸發生車禍，車頭因強大撞擊幾乎全毀，警方趕到時，自行逃生的矯姓男子正抱著哭鬧不停的兒子安撫。警方發現，矯姓男子不僅疑似搶紅燈波及其他駕駛人，嬰兒座椅還放在副駕駛座，讓自己的孩子身處危險之中，幸好孩子命大僥倖未造成悲劇。

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這起車禍發生在昨深夜11時，矯姓男子 （29歲）駕駛BMW在台灣大道直行，對向何姓男子（27歲）欲左轉忠明路，矯男疑似因搶紅燈，與欲綠燈左轉的何男相撞，BMW車頭幾乎全毀。

警方到場後，發現BMW的副駕駛座留有嬰兒汽車座椅。矯男不到兩個月的兒子疑似受到驚嚇，啼哭不停。矯男邊電話向家人報平安、一邊抱著孩子安撫。

台中市第一分局交通分隊長周宜瑩表示，兩名駕駛酒測值均為零、均無受傷；另道路安全島受損、嬰兒臉部有稍微擦傷，肇事原因正由交通警察大隊釐清，初判矯男違反號誌管制，依法可罰2700元新台幣。

對於這位爸爸的粗心，周宜瑩強調：「依規定4歲以下之幼童應坐後座，且嬰兒座椅為後向式，以確實保護孩童，如果查證違反《道路交通管理處罰條例》規定，爸爸最高會被開罰3千元。」

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