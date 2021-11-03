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日常看不見的殺手多　學者建議新科技、健康吃助生活減害

▲台灣社會責任公益減害協會舉行年度減害論壇，聚焦燃燒與與空污危害及飲食及消費上的減害，學者在會中也呼籲改變生活習慣，使用新科技，慢慢達到減害。（圖／台灣社會責任公益減害協會提供）
▲台灣社會責任公益減害協會舉行年度減害論壇，聚焦燃燒與與空污危害及飲食及消費上的減害，學者在會中也呼籲改變生活習慣，使用新科技，慢慢達到減害。（圖／台灣社會責任公益減害協會提供）

記者顏真真/台北報導

2021-11-03 18:06:11

台灣社會責任公益減害協會舉行年度減害論壇，聚焦燃燒與與空汙危害及飲食及消費上的減害。協會理事長。同時也是陽明大學榮譽教授劉宗榮表示，台灣每年有2億件舊衣服被丟到回收廠、每年要使用15億個一次性飲料容器，應反思這些需求是否是都是必要性的，能否從自己生活改變，並找出與土地共生的生活型態，為台灣環境做出貢獻。

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劉宗榮進一步指出，為何要談燃燒，台灣肺癌占癌症死亡率第一位已經很多年，統計上，在台灣每12人有1人死於肺癌。因為大家習以為常，很少關注燃燒。在日常生活中，經常暴露在不完全燃燒的空氣汙染之下，這些問題現在有新科技能減少這些汙染危害，譬如買汽油車改成電動車，或油電混合車，這就可以減少高溫燃燒帶來的汙染和危害。

協會執行長、也是前環保署長魏國彥也提到，他擔任環保署長時，一直處理空汙問題，其實很多危害就在我們身邊，他過去推動室內空氣品質改進，譬如室內場所如醫院與車站，必須要達到如何的標準，進行適當的監測，要設法降低PM2.5，大顆粒的汙染減少，可是小顆粒的汙染沒有減少。家中的廚房因高溫和燃燒產生的油煙，燒香與金紙，會產生許多PM2.5，二手菸也是一樣，旁邊的人會受到燃燒煙霧中的有害化學物質的危害和影響，我們要改變生活習慣，使用新科技，慢慢達到減害。

民進黨立委黃秀芳則指出，立法院關心菸害防制法與氣候變遷因應法，菸害防制法還在行政院，氣候變遷因應法環保署預計在10月底送行政院。尤其菸害防制法的修法，針對吸菸年齡調高到20歲以上，另外對加熱菸及電子煙做管制。這部分大家已有共識，電子煙不是菸草製品，裡頭的尼古丁油及成份，沒辦法掌握，因此，未來會禁電子煙，不能抽，也不能販售。至於加熱菸由菸草製成，跟紙菸一樣是菸草產品，因此會嚴格納管。

為何這些管制很重要，黃秀芳說因為電子煙是青少年垂手可得，透過網路與電商都可買到，但因為還沒修法因此政府無法可管，商家有漏洞可鑽。然後因為法令不夠完備，抽菸的地點有很多模糊的空間，走在路上，前面吸菸後面抽到二手菸的機會有50%。而且據統計台北市1天可以撿到24萬個煙頭，大家想想這引起的危害有多大。

黃秀芳說，菸害防制法就等行政院送立法院，立法是站在民眾健康的立場，現在還有10個版本的修法提案，與行政院版本，一起討論，目前針對電子煙部分大家都有共識要禁止，目前仍在溝通階段。

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠則提醒大家，從1990年代以來，聯合國便不斷提醒環境與經濟的衝擊以及社會與經濟的衝擊，到了2010年，金融海嘯雖然對全球金融及經濟造成衝擊，但大家都沒有任何改變，又10年後，疫情變成無差別的衝擊。我們必須思考，過去短線的投資、消費模式都是不通的狀況下，是否可比過去更環保，更節省資源，更健康，更樂活，考慮下一代在地球上該有的改變。

至於飲食上如何降低危害呢？台安醫院營養師劉怡里則告訴大家，疫情後她發現大家在飲食上反而變得更加不均衡，而叫外賣、冷凍食品的增加也造成環保上的問題。此外，他還發現大家在家常工作，可能因為常開冰箱，導致飲食上攝取的「量」也增加了。

她也建議，現在大家在蔬菜水果的攝取量尤為不足。當然最好的選擇是吃原型、沒有食品添加的食物，如果有時候必須選擇加工食品，應注意成分標示，選擇添加物最少的，並注意過敏原、咖啡因含量等，想清楚吃什麼東西，打破對飲食迷思。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 
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