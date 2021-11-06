「100天後會死的鱷魚」回來了　胖虎也助陣！

日本漫畫家菊池祐紀於Twitter連載的爆紅4格漫畫《100天後會死的鱷魚》，在日本掀起一股「鱷魚」熱潮，故事圍繞在主角鱷魚與朋友的日常生活，卻在每一集的最後都寫著「離鱷魚死亡還有○天」，明白告訴讀者鱷魚將於100天後死去，鱷魚也在毫不知情下過著平凡的日子，最終迎來死亡。漫畫完結後，順勢推出電影版作品，由《一屍到底》導演上田慎一郎攜手妻子福田美由紀，將《100天後會死的鱷魚》更名為《活了100天的鱷魚》，除了描繪鱷魚活著的100天外，也製作全新故事。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-06 11:30:00
童星出道的神木隆之介，曾有多次為動畫電影獻聲的經歷，在2016年聲演《你的名字》男主角後，幾乎每年都有參演動畫電影配音。這次他為《活了100天的鱷魚》主角「鱷魚」配音，同時負責導演、編劇的上田慎一郎和福田美由紀都表示，在選角時，鱷魚的第一人選就是神木隆之介。
對於鱷魚這個角色，神木隆之介談到：「單純、率直又容易親近，情緒高漲時會變得很HIGH，也有像孩子般胡鬧的一面，是一個天真無邪的角色。導演希望我能表現出和酷酷的老鼠及魯莽的鼴鼠等朋友們相處時，鱷魚的性格特質。」另外他也表示，希望能透過本片將「現在、這個瞬間」的重要性傳達給觀眾。
鱷魚的其中兩名好友「老鼠」和「鼴鼠」，分別由中村倫也與「胖虎」聲優木村昴獻聲，《空中急診英雄》新木優子、《東京復仇者》山田裕貴，以及因動畫版《銀魂》的坂田銀時而廣為人知的聲優杉田智和等，都有參與配音。《活了100天的鱷魚》中、日配音將於12月3日在台上映。