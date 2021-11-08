新片延遲2年才上映　鍾瑶嘆：終於撥雲見日

▲安妮（中）和鍾瑶在電影中有精彩對手戲。（圖／光譜映像提供）
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▲安妮（中）和鍾瑶在電影中有精彩對手戲。（圖／光譜映像提供）
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-08 10:55:51
台荷共同合作的電影《詭祭》入選日內瓦歷史最悠久的電影節FUTURE IS SENSIBLE單元，由安妮、鍾瑶、曹晏豪、阮承恩、荷蘭演員Mason薛斯布隆合力演出，電影呈現狂歡週末夜的心理驚悚，描述5個家境富裕的年輕富二代，因無法滿足於物質生活與平淡現況，他們決定每個週末輪流出主意為大家找點樂子。直到某晚，這群年輕人在深山經歷一場神秘儀式昏迷後醒來，發現自己口中長出吸血鬼的獠牙後，才意識到遊戲早已失控。
2年前拍的作品如今即將上映，大家都相當期待，鍾瑶說：「因整整2年疫情，很多國際影展都是線上首映，今年終於撥雲見日，可以在許多國家實體電影院和大家用大螢幕相見，可以透過大螢幕感受更多電影氛圍和演員們細膩的表演細節，希望大家會很享受，這就是最開心的事了。」安妮則是心情期待又忐忑，「希望2年的歷練與成長銳變，能讓大家對我更加了解和喜愛，也要繼續愛2年前的我哦！」曹晏豪滿心期待說：「對於其背後含意在多次觀看後有更多感觸，希望可以讓每個處於不同生命狀況的觀眾，更多不同感受。」阮承恩則笑說：「看到2年前的自己，真的很胖！重溫電影很像同學會的感覺，有時會無法太專心、因為真的湧現太多回憶了。」 ▲鍾瑶覺得自己飾演的Lulu內熱外冷、性格壓抑，人生過得想當封閉。（圖／光譜映像提供） 本片除獲得荷蘭電影基金會支持外，也是台北市政府「國際影視攝製投資計畫」、高雄市政府文化局及文化部影視局的投資補助案。全片在台拍攝時，也獲得宜蘭縣政府、基隆市及新北市協拍中心等多個縣市與多方單位的拍攝支援，集結跨海的各種資源與心血，以及多國成員組成的國際團隊。 ▲安妮飾演的Ana在自己眼中是個「cutie pie」。（圖／光譜映像提供）
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