《CSI犯罪現場》回來了！全新影集將於明年播出

持續讓視迷的觀影視界不斷升級的AXN頻道，聚焦動作、警匪、懸疑、冒險...等類型，推出不少獨家影集和強檔電影，近期推出的影集，包含《海豹突擊隊》、《菜鳥警察大叔》、《重返犯罪現場:洛杉磯》、《代理警長》、《警網急先鋒》、《諜海黑名單》等，皆深獲劇迷熱烈迴響！
娛樂中心/綜合報導
2021-11-09 01:00:00
重視劇迷喜好的AXN頻道近期也將端出兩道好菜，準備讓劇迷們一飽眼福、在視聽享受上大快朵頤！首先是在加拿大一播出即有超高收視率、並在全球超過100個地區播映的《警犬妙探：哈德遜與雷克斯》，想看重案組警探哈德遜與曾是K-9警犬隊成員的警犬雷克斯這對搭檔如何合作破案，其中又有哪些精采互動？11月9日（二）起每週一至五晚上8點準時鎖定AXN頻道，強檔好劇兩季連播，滿足喜愛不斷嘗鮮新劇的朋友們！
於此同時，劇迷敲碗許久，擁有超過20年歷史、美國電視史上收視率最高的影集之一，經典美劇《CSI犯罪現場》終於要回來啦！AXN頻道官方正式宣布《CSI：Vegas》全新影集將於2022年播出，不少觀眾熟悉的熟面孔都將回歸，在此之前，11月29日（一）起每週一至五晚上9點AXN頻道將一口氣推出《CSI犯罪現場》四季連播，包含第13季至結局第16季，想要為明年度最新一季的CSI暖身的朋友們，不彷把握機會重溫這部由真人真事改編的精采影集，一同感受破案過程中的緊繃張力以及覓得關鍵的刺激爽感。（編輯：薛羽彤）