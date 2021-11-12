李應元因「壺腹癌」病逝 難纏又難發現！有2症狀別輕忽
前駐泰代表李應元昨（11日）晚病逝於台大醫院，據了解病因爲罕見的「壺腹癌」，包括教育部前部長吳京以及作家幸佳慧過去都是因壺腹癌病逝。高雄醫學大學附設醫院肝膽胰內科教授莊萬龍指出，壺腹這個部位因為正好在胰臟、膽管、十二指腸的交會處，即便用內視鏡或超音波檢查都不容易發現癌變，因此很難被診斷出來，通常發現時患者多已經是中晚期，算是相當難纏的一種癌症，平時只能多靠例行健康檢查，如果出現迅速變瘦、皮膚眼睛變黃等黃疸的情形，千萬要及早就醫檢查，才能及早發現治療。
記者張勵德/綜合報導
2021-11-12 09:32:48
莊萬龍說，人的肝臟製造膽汁，經由膽管輸送到十二指腸，胰臟也分泌消化酵素，經膽管輸送道十二指腸，兩者都是幫助人體消化吸收，而膽管、胰管及十二指腸的交會區域就稱為「壺腹」，它就像是一個水管的匯流處，有相當豐富的血液循環與淋巴組織。
通常來說，當這塊區域發生癌症，依照位置不同會被判定為膽管癌、胰臟癌或是腸癌。醫師表示，真正被判定為壺腹癌的機率較低，通常壺腹癌初期並沒有明顯症狀，直到出現迅速變瘦、黃疸等狀況時，進一步檢查才會確診。
莊萬龍強調，當確診壺腹癌後，早期多以開刀治療，中晚期多為化療、電療、標靶治療來控制，但通常已進入中晚期了，因此存活率並不高。
莊萬龍提醒，由於壺腹癌是屬於「腺癌」的一種，初期很不容易被診斷出來，即便使用內視鏡、超音波定期檢查，也不容易被發現。唯有靠定期健康檢查，尤其有家族病史的民眾，要多觀察自己身體變化，才能儘早發現治療。