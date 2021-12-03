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做夢就是沒睡好？六大睡眠迷思曝　這樣做小心害人害己

▲睡眠佔據人生三分之一的時間，對身體健康和生活的品質的影響非常大。（圖／擷取自pexels）
▲睡眠佔據人生三分之一的時間，對身體健康和生活的品質的影響非常大。（圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-03 16:36:13

「睡眠」在人生中佔了三分之一的長度，對身體健康和生活品質的影響非常大。人們常聽見各種幫助睡眠的方法，但這些真的有效嗎？《NOWnews》也特別整理出六大常見睡眠迷思，一起來看看你是否中招了！

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迷思一：做夢就是沒有睡好？ 

許多人認為「睡得好」就是要「一夜無夢，直至天明」，認為如果一直作夢，就是頭腦沒有休息到。但其實，睡眠有固定的規律和階段，會從淺眠、深眠、熟睡到快速動眼睡眠（REM， rapid eye movement），不斷循環，每個階段的睡眠都非常重要。

而「夢」多發生於快速動眼睡眠階段，是處理白天各種資訊的重要時刻，此時的大腦會儲存學習記憶並處理情緒。因此「做夢」其實是正常且有益的。如果反覆做惡夢，那應該注意的是引起噩夢的心理壓力或創傷，而非做夢本身。

▲「夢」是大腦處理白天資訊的一種方式，並不代表睡眠品質不好。（圖／擷取自pexels）
▲「夢」是大腦處理白天資訊的一種方式，並不代表睡眠品質不好。（圖／擷取自pexels）
迷思二：喝酒能夠幫助睡眠？

在睡前小酌一杯確實能讓人更快睡著，但任何酒類都會影響睡眠品質，尤其會干擾「快速動眼睡眠」。因此，喝酒雖然能讓人快速睡著，但無法獲得良好的睡眠品質。另外，酒精有利尿作用，睡前喝酒也可能讓人半夜起床上廁所。

▲酒能夠讓人快速入睡，但會犧牲良好的睡眠品質（圖／擷取自pexels）
▲酒能夠讓人快速入睡，但會犧牲良好的睡眠品質。（圖／擷取自pexels）
迷思三：開著電視、滑個手機能睡得更好？

許多人會在睡覺前看一會兒電視、滑一下子手機，想讓自己放鬆一下再睡覺。但其實，電視、手機、電腦等電子設備發出的藍光會影響人們的生理時鐘，讓大腦延遲釋放調節睡眠的退黑激素，是身體更難入睡。

▲電視、手機、電腦等電子產品發出的藍光會影響大腦內的生理時鐘，讓人更難入睡（圖／擷取自pexels）
▲電視、手機、電腦等電子產品發出的藍光會影響大腦內的生理時鐘，讓人更難入睡。（圖／擷取自pexels）
迷思四：睡不滿八小時沒有關係？

不少人相信睡不滿八小時沒有關係，認為每個人的睡眠需求都不一樣，如前英國首相柴契爾夫人每天只睡四小時。但其實每天的睡眠時間若小於或只有5小時，罹患心臟病、中風等心血管疾病的風險將大大增加，且可能縮短壽命。因此，應該盡力爭取每晚睡到7、8小時。

▲睡不滿8小時可能可能提升罹患心血管疾病的機率（圖／擷取自pexels）
▲睡不滿8小時可能可能提升罹患心血管疾病的機率。（圖／擷取自pexels）
迷思五：開車時想睡覺，打開收音機和窗戶就好？

開車途中睡著是非常危險的事情，卻有不少人高估了自己抵抗睡意的能力。有些駕駛在昏昏欲睡時會打開窗戶或收音機，喝一杯含有咖啡因的飲料，試圖抵抗疲倦，然而這些輔助的效果遠低於預期；咖啡因飲料的抵抗時間只能持續約30分鐘。如果開車途中感到疲勞，最好的辦法就是停在安全處小睡一會兒，等到清醒了再上路，以免害了自己又不慎害到別人！

▲疲勞駕駛的危險性非常大，千萬不要高估了自己抵擋睡意的能力（圖／擷取自pexels）
▲疲勞駕駛的危險性非常大，千萬不要高估了自己抵擋睡意的能力（圖／擷取自pexels）
迷思六：打呼沒有壞處？小心睡眠呼吸中止症！

對多數人而言，打呼確實沒有害處，但如果夜間的打呼伴隨白天的嗜睡疲倦，就很可能是睡眠呼吸中止症。這種睡眠障礙症是因為打呼造成喉嚨肌肉放鬆、變窄，阻礙空氣進出呼吸道，讓人經常半夜醒來喘氣呼吸。

呼吸暫停會降低血氧，增加心臟負荷，提升罹患高血壓、心肌梗塞的機率。不過這並非不可治療，如果發現自己或身邊的朋友大聲打呼、且呼聲突然中斷，就千萬要留意了！（實習編輯：王思琴）

▲如果鼾聲非常大，且白天容易疲勞、嗜睡，或有睡眠時暫停呼吸的情況，就可能是睡眠呼吸中止症（圖／擷取自pexels）
▲如果鼾聲非常大，且白天容易疲勞、嗜睡，或有睡眠時暫停呼吸的情況，就可能是睡眠呼吸中止症。（圖／擷取自pexels）
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