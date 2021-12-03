做夢就是沒睡好？六大睡眠迷思曝　這樣做小心害人害己

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許多人認為「睡得好」就是要「一夜無夢，直至天明」，認為如果一直作夢，就是頭腦沒有休息到。但其實，睡眠有固定的規律和階段，會從淺眠、深眠、熟睡到快速動眼睡眠（REM， rapid eye movement），不斷循環，每個階段的睡眠都非常重要。
而「夢」多發生於快速動眼睡眠階段，是處理白天各種資訊的重要時刻，此時的大腦會儲存學習記憶並處理情緒。因此「做夢」其實是正常且有益的。如果反覆做惡夢，那應該注意的是引起噩夢的心理壓力或創傷，而非做夢本身。
迷思二：喝酒能夠幫助睡眠？
在睡前小酌一杯確實能讓人更快睡著，但任何酒類都會影響睡眠品質，尤其會干擾「快速動眼睡眠」。因此，喝酒雖然能讓人快速睡著，但無法獲得良好的睡眠品質。另外，酒精有利尿作用，睡前喝酒也可能讓人半夜起床上廁所。
迷思三：開著電視、滑個手機能睡得更好？
許多人會在睡覺前看一會兒電視、滑一下子手機，想讓自己放鬆一下再睡覺。但其實，電視、手機、電腦等電子設備發出的藍光會影響人們的生理時鐘，讓大腦延遲釋放調節睡眠的退黑激素，是身體更難入睡。
迷思四：睡不滿八小時沒有關係？
不少人相信睡不滿八小時沒有關係，認為每個人的睡眠需求都不一樣，如前英國首相柴契爾夫人每天只睡四小時。但其實每天的睡眠時間若小於或只有5小時，罹患心臟病、中風等心血管疾病的風險將大大增加，且可能縮短壽命。因此，應該盡力爭取每晚睡到7、8小時。
迷思五：開車時想睡覺，打開收音機和窗戶就好？
開車途中睡著是非常危險的事情，卻有不少人高估了自己抵抗睡意的能力。有些駕駛在昏昏欲睡時會打開窗戶或收音機，喝一杯含有咖啡因的飲料，試圖抵抗疲倦，然而這些輔助的效果遠低於預期；咖啡因飲料的抵抗時間只能持續約30分鐘。如果開車途中感到疲勞，最好的辦法就是停在安全處小睡一會兒，等到清醒了再上路，以免害了自己又不慎害到別人！
迷思六：打呼沒有壞處？小心睡眠呼吸中止症！
對多數人而言，打呼確實沒有害處，但如果夜間的打呼伴隨白天的嗜睡疲倦，就很可能是睡眠呼吸中止症。這種睡眠障礙症是因為打呼造成喉嚨肌肉放鬆、變窄，阻礙空氣進出呼吸道，讓人經常半夜醒來喘氣呼吸。
呼吸暫停會降低血氧，增加心臟負荷，提升罹患高血壓、心肌梗塞的機率。不過這並非不可治療，如果發現自己或身邊的朋友大聲打呼、且呼聲突然中斷，就千萬要留意了！（實習編輯：王思琴）