全球年死三百萬人 肺阻塞及早發現關鍵

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肺阻塞是一種呼吸道長期發炎、變窄與肺部氣體交換功能不良，導致病人會出現咳嗽、有痰、會喘等症狀，40歲以上、且長期吸菸或暴露在二手菸、空汙、粉塵等危險因子下，罹病機會就相對提升，其中又以長期抽煙所累積的風險最高。
台灣胸腔暨重症加護醫學會針對四十歲以上的高風險族群進行「2021年後疫情時代咳痰喘調查」就發現，近六成(59.9%)曾出現持續三週的咳、痰、喘症狀的人中，其中卻有近五成(46.4%)不會尋求醫療協助。
深入探究原因，多半以為是一般感冒或是身體老化正常現象，並不會意識到應該到醫療院所進一步檢查，導致確診肺阻塞的時間拉長；更有病人出現急性衰竭的時候才驚覺罹病。傅彬貴醫師分享，自己在加護病房工作時曾收治過許多急性衰竭、需要插管治療的肺阻塞病人，送到醫院時因體內嚴重的二氧化碳累積，導致意識不清，甚至有些人因為肺功能太差已無法拔管，只能以氣切方式維繫後期生命。如果能早點安排檢查，或許能避免憾事發生。
一分鐘登階助民眾日常檢測肺功能狀態
傅醫師提醒，肺阻塞除了咳嗽、有痰、會喘等徵狀之外，民眾也可以使用「一分鐘登階」的方式，來及早檢視自己目前的肺功能狀態：
• 50-80階，約3至5樓：代表肺活量還沒有太大的問題，屬於肺阻塞低風險，應繼續做風險控管。
• 30-50階，約2、3樓：屬於肺功能及格邊緣，應判斷是否出現慢咳、有痰會喘的徵狀，若有症狀應儘速就醫，並持續注意肺部健康。
• 30階以下，約為2樓：代表肺部功能出現問題，屬於高風險，建議儘早至胸腔內科檢查。
若一分鐘無法爬完30階階梯，且合併持續三週以上的咳、痰、喘症狀，建議盡快到胸腔內科安排肺功能檢測及X光檢查，以掌握治療黃金時間。現在已經有很好的治療藥物，如長效型的支氣管擴張劑，可以幫助氣管打開、降低發炎與急性惡化引發的住院或死亡率。
期許肺功能檢查比照定期血糖、血壓測量 降低因肺功能下降對日常生活的衝擊
然而現有的健康檢查項目中，往往沒有將肺功能檢測放入基本檢查中，使得檢測率跟發現率都偏低。「肺功能檢測也應像平時量測血糖、血壓一樣定期檢查，一旦出現疑似肺阻塞症狀時，才能及早安排合適藥物治療，延緩肺功能下降。」，傅醫師說。
呼應今年11月17日世界肺阻塞日(World COPD Day) 主軸-Healthy lungs never more important（肺部健康-從未如此重要）， 傅醫師也提醒民眾應隨時檢視自身肺功能的健康狀態，維護生活品質，避免因太晚確診而致長期臥床，甚至衍伸家庭照護、經濟衝擊。