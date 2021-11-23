暖暖包、熱敷也會燙傷？醫：別超過半小時，長者、糖友要留意！

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天冷之際不少民眾會拿出暖暖包等保暖物品取暖，也常見使用在下背疼痛時熱敷，雖然這類產品或自備物品一般而言都相當安全，不過國泰綜合醫院皮膚科主治醫師羅陽醫師提醒，還是要留意避免燙傷。
熱敷太久如慢火熬煮，小心低溫燙傷！
羅陽醫師表示，像是暖暖包、熱水袋、自行準備的熱水瓶、熱飲料罐等熱敷物品，不少民眾多會以固定的位置使用，雖一般而言並無危險，但若固定位置接觸熱源的時間太長，會有如慢火熬煮一般，使得皮膚蓄熱過多造成「低溫燙傷」，傷口可能出現腫脹、刺痛、甚至起水泡。
雖然低溫燙傷和被熱水燙到等高溫燙傷程度不同，一般來說也不會造成生命上的危害，不過還是可能造成生活不便，且若燙傷的傷口照護不佳，一樣有可能造成細菌感染的風險。
易被暖暖包燙傷沒察覺，醫籲長者、糖友要留意！
值得注意的是，因暖暖包或熱水袋等物品而燙傷，這聽起來或許有些不可思議，但羅陽醫師表示這樣案例其實並不罕見，因為他們常有個共通點，就是皮膚感知能力通常較不敏感，例如年長者、糖尿病患者等末梢循環較差者，特別常會熱敷手腳，此處又更常為更不敏感之處，往往就在低溫燙傷形成時才發現，甚至更晚發現。且也因為常有許多共病在身，和家人反應燙傷的部位感覺疼痛時，也往往被誤認為是原有的疾病所帶來的不適，因此而被忽略。
避免暖暖包釀低溫燙傷，同處熱敷別超過30分鐘！
羅陽醫師提醒，即便天氣冷等因素需要熱敷、即便保溫物品再安全，也應於20~30分鐘更換一次位置，特別是像年長者、糖尿病患者等感知能力較差的族群更要注意，家人也可以互相提醒、幫忙留意。
低溫燙傷怎麼辦？醫：先降溫並觀察傷勢。
若低溫燙傷真的形成，雖不至於到像大眾普遍了解的「沖、脫、泡、蓋、送」那般處置，不過方向也是大致如此。羅陽醫師建議，先以冷水降溫15~20分鐘，以降低皮膚上的熱能，減少後續傷害的可能。若是要使用冰塊，則建議使用前先用布或塑膠袋等先包裹冰塊，避免直接冰敷形成凍傷。
在初步的燙傷處理後，後續多留意觀察傷口即可，若是出現水泡，通常體積較小恢復速度較快，大的水泡則可考慮尋求醫師協助，但不論如何都應避免自行戳破水泡，也留意生活上避免水泡破等。若水泡真的破了，則得更留意傷口，以避免形成細菌感染，造成更嚴重的問題。