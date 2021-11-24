面試總愛問「一生最大挫折」？網揭陰險目的：絕對考倒你
不少公司在面試時，會藉由提出各式問題來評斷求職者的應變能力或態度，以此成為是否錄取的重要關鍵。不過，就有一名網友表示「今天面試，面試官問我一生最大挫折是什麼？」坦言不太理解該道問題的用意。貼文曝光後，瞬間引來不少鄉民討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-24 12:07:09｜2021-11-24 12:11:19
原PO於PTT八卦板上發文，表示今天面試時被詢問「一生中最大的挫折是什麼？」他透露當下僅回「我沒有挫折，因為所有結果都是我一連串行為造成的，我一連串的行為，造成的結果，就不能算是挫折」。但此話一出，面試官立馬露出不滿意的表情，讓他不解詢問「想問大家，如果面試官這樣問你們，你們一生中最大的挫折是什麼？大家會怎麼回答？有沒有八卦？」
問題曝光後，隨即引來不少網友討論，「我都覺得會問這種問題的面試官，自己也都不知道要問人什麼問題」、「回他說被你面試」、「人家本來要看你秀的，結果你一口回絕」、「沒挫折→不滿意；回答小事→這都能算最挫折的事？你是不是草莓族；回答大事→這種事別人不會發生，是不是成長背景有問題？根本考倒人」。
不過，就有過來人揭開該道問題的用意，「人不可能沒挫折，他是想聽你遇到挫折之後的應對方式」、「他想從你遇到最困難的事情中，想問出你處理事情的態度方法...什麼的，這麼快就結束話題」、「直接回答沒有挫折，就像未來任務交付給你，完成後問你怎樣還能改進你會直接回答：沒有問題，現在已是最佳解」、「題目要考你怎麼抗壓，不然怎麼知道這人能不能加班」。（編輯：陳雅雲）