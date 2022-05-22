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聰明雪貂夜闖民宅偷吃狗飼料　還在暖床睡翻爽當VIP！

▲女子潔西卡半夜遇見一名不速之客闖進屋內（圖／imgur@bimbumbim）
▲女子潔西卡半夜遇見一名不速之客闖進屋內（圖／[email protected]

文／寵毛網

2022-05-22 12:36:19

這個小偷會不會太爽了？美國一名imgur用戶潔西卡Jessica在上個月po了一篇文章，表示有一天晚上聽到狗門傳來一陣騷動，由於她只跟三隻狗狗一起住，而牠們正一起睡在床上，於是她懷疑有小偷闖入，便起床小心翼翼查看，沒想到眼前景象讓她大吃一驚！

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▲竟然有一隻雪貂從狗門闖入，並且大剌剌地吃著狗狗的飼料（圖／imgur@bimbumbim）
▲竟然有一隻雪貂從狗門闖入，並且大剌剌地吃著狗狗的飼料（圖／[email protected]
一隻白色雪貂正在狗碗前大快朵頤！原來這個「小偷」透過活動的狗門從外面鑽進屋裡，跑到狗碗前大口大口地吃著狗狗飼料，絲毫不在意自己被陌生人發現，而潔西卡的狗狗們也滿臉疑惑地看著乾乾被人吃掉，傻在那裏不知如何是好。過沒多久雪貂吃飽後竟然跑向臥室床底下轉個身，就安心地進入夢鄉，讓潔西卡更加傻眼！不過由於家裡有三隻狗狗，怕狗狗會攻擊牠，加上她即將從鳳凰城搬到波士頓無法收留雪貂，於是她向鄰居打聽、在社區留言板發訊息以及傳單，希望找到牠的主人。

▲狗狗們完全不知道該拿牠怎麼辦（圖／imgur@bimbumbim）
▲狗狗們完全不知道該拿牠怎麼辦（圖／[email protected]
▲雪貂無視自己被陌生人以及狗狗關注，飽足一頓後就轉身跑向臥室（圖／imgur@bimbumbim）
▲雪貂無視自己被陌生人以及狗狗關注，飽足一頓後就轉身跑向臥室（圖／[email protected]
▲毫不客氣地睡在潔西卡的床底下……（會不會太當自己家啊？）（圖／imgur@bimbumbim）
▲毫不客氣地睡在潔西卡的床底下……（會不會太當自己家啊？）（圖／[email protected]
在找到主人之前，雪貂在潔西卡家裡就像VIP貴賓般地過生活，她不僅為牠準備專門食物（雖然牠比較偏好狗狗的乾乾），也在浴室準備牠的專屬小床與棉被，讓牠像大爺一樣每天睡爽爽吃飽飽，幾天後雪貂已經能讓潔西卡摸摸抱抱，甚至還幫牠洗澡，而且她發現狗狗們似乎也習慣牠的存在，不再對牠有敵意，而牠就像老爺一樣，走到那裡想睡就睡，完全不在乎其他任何事。潔西卡將牠的照片也po在網路上引來許多網友熱情回應，不過更棒的消息是，她很快地找到雪貂的原飼主，主人表示牠叫做阿克賽爾Axel，非常感謝潔西卡的幫助，現在牠即將回家與主人團聚啦！

▲潔西卡為牠準備專用小床還蓋被被，看牠睡到翻肚想必過得很素西！（圖／imgur@bimbumbim）
▲潔西卡為牠準備專用小床還蓋被被，看牠睡到翻肚想必過得很素西！（圖／[email protected]
▲潔西卡還在社區發傳單以及訊息，終於在許多天後找到雪貂的主人，順利將牠帶回家！（圖／imgur@bimbumbim）
▲潔西卡還在社區發傳單以及訊息，終於在許多天後找到雪貂的主人，順利將牠帶回家！（圖／[email protected]

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