聰明雪貂夜闖民宅偷吃狗飼料 還在暖床睡翻爽當VIP！
這個小偷會不會太爽了？美國一名imgur用戶潔西卡Jessica在上個月po了一篇文章，表示有一天晚上聽到狗門傳來一陣騷動，由於她只跟三隻狗狗一起住，而牠們正一起睡在床上，於是她懷疑有小偷闖入，便起床小心翼翼查看，沒想到眼前景象讓她大吃一驚！
一隻白色雪貂正在狗碗前大快朵頤！原來這個「小偷」透過活動的狗門從外面鑽進屋裡，跑到狗碗前大口大口地吃著狗狗飼料，絲毫不在意自己被陌生人發現，而潔西卡的狗狗們也滿臉疑惑地看著乾乾被人吃掉，傻在那裏不知如何是好。過沒多久雪貂吃飽後竟然跑向臥室床底下轉個身，就安心地進入夢鄉，讓潔西卡更加傻眼！不過由於家裡有三隻狗狗，怕狗狗會攻擊牠，加上她即將從鳳凰城搬到波士頓無法收留雪貂，於是她向鄰居打聽、在社區留言板發訊息以及傳單，希望找到牠的主人。
在找到主人之前，雪貂在潔西卡家裡就像VIP貴賓般地過生活，她不僅為牠準備專門食物（雖然牠比較偏好狗狗的乾乾），也在浴室準備牠的專屬小床與棉被，讓牠像大爺一樣每天睡爽爽吃飽飽，幾天後雪貂已經能讓潔西卡摸摸抱抱，甚至還幫牠洗澡，而且她發現狗狗們似乎也習慣牠的存在，不再對牠有敵意，而牠就像老爺一樣，走到那裡想睡就睡，完全不在乎其他任何事。潔西卡將牠的照片也po在網路上引來許多網友熱情回應，不過更棒的消息是，她很快地找到雪貂的原飼主，主人表示牠叫做阿克賽爾Axel，非常感謝潔西卡的幫助，現在牠即將回家與主人團聚啦！