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汐止奧迪自撞瞬間曝光！目擊者還原現場：十次車禍十次快

▲汐止奧迪自撞瞬間曝光！目擊者還原現場：十次車禍十次快。（圖／取自郭哲宇臉書）
▲汐止奧迪自撞瞬間曝光！目擊者還原現場：十次車禍十次快。（圖／取自郭哲宇臉書）

編輯中心／綜合報導

2021-11-27 23:22:09

新北市汐止區今（27）日下午16時發生一起重大車禍事故，一輛奧迪跑車疑似因天雨路滑，在行經樟江大橋時自撞電線桿後冒煙起火，使得車上1名女乘客當場失去意識OHCA，被送往汐止國泰醫院搶救仍宣告不治，而男駕駛則受輕傷、意識清楚，現場目擊者還原案發現場指出，當時聽見超跑引擎突發出響徹嘶吼，並表示「十次車禍十次快」，呼籲所有駕駛，在重踩油門前請想想愛你的人跟家人。

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當時行駛在後方的目擊者，透過行車記錄器拍下事發經過，他表示，今日下午16時他行駛在康寧街時，前方的奧迪R8超跑引擎突發出響徹嘶吼，天雨路滑，煞車聲都沒聽見超跑就像陀螺一樣甩了起來，四處猛撞，外殼噴濺飛射。他和友人不只大傻眼，還沒回過神來就看見車輛因汽油外洩蔓延燃起大火。

目擊者表示，他當下除了震驚更是害怕，害怕去開門拉人的話會遭火苗波及，但突然超跑車門打開，他趕緊下車去幫忙年輕男駕駛拖出失去意識的女乘客，另一人則幫忙報案；但在一陣慌亂中，他吼著駕駛叫他別再回車上，也一邊將女乘客拉離著火的車子，目擊者透露「當時我沒看到她的臉，只覺得她好輕」，就在他回頭確認超跑的距離是否安全之時，映入他眼中的是車內到傷者身邊的範圍內全部是血。

目擊者在事發後回到家才得知女乘客當下就失去意識、傷重不治，文末寫下「十次車禍十次快」，指出誰不愛速度，但有乘客就絕不開快車，提醒民眾在中踩油門前，請想想愛你的人跟家人」。

警消獲報後，緊急將女乘客送往汐止國泰醫院搶救，男駕駛意識清楚，僅耳朵受輕傷，被送往內湖三軍總醫院救治，詳細車禍肇因還有待調查釐清。（編輯：林莞茜）

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