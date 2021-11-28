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超高齡社會不只長照，壯世代數位落差、媒體標籤化等仍需努力
本次調查發現，整體超過九成民眾認為當前超高齡社會最重要的前兩大問題為「年金、長照與健康醫療」和高齡化政策推動。第三名的問題在不同年齡層卻有不同，50歲以上民眾看重高齡就業機會、30-49歲關注壯世代數位落差、30歲以下重視「高齡族群受大眾媒體標籤化問題」。
根據長照2.0的預估，2026年台灣將有100萬人需要長照服務，壯世代教科文協會執行長吳庭宇對此強調，100萬人在未來壯世代人口裡僅不到五分之一，而照顧、醫療、醫藥等面向，雖然在服務上日趨細緻，但仍屬於基本生存需求，大多數健康或亞健康的壯世代有著有更高層次、多元的需求需要被關注。
身體的照顧100分，心靈與社會的照顧仍需努力
在本次調查中，許多民眾更進一步提及希望世代之間能夠彼此理解、互相尊重、創造更多合適壯世代的文化體驗與活動，打造更健全的友善高齡環境。「身心都照顧才是全面照顧」吳庭宇表示，本次展覽中，看到許多精彩的科技應用，壯世代「身體面的照顧」未來一定沒問題，但心靈、社會等面向的照顧，會是需再努力的方向，期許未來各界對超高齡社會的想像更加豐富多元。
資料來源：健康醫療網 超高齡社會真的準備好了嗎？ 超過四成民眾認為「還不夠」
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