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卡車司機便後滿盆血　檢查竟是晚期大腸癌！

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卡車司機便後滿盆血　檢查竟是晚期大腸癌！

每日健康-每日都做得到的健康

2021-11-29 23:00:46

健康醫療網／記者林怡亭報導

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58歲的阿南（化名）是一名大貨車司機，平常工作忙碌且生活飲食不規則，導致沒有正常排便習慣。某日上完廁所後發現自己的大便有血，驚覺不對前往醫院檢查，才發現是大腸癌，且腫瘤已經轉移肺部及肝臟，醫師當場判定為晚期轉移性大腸直腸癌。阿南與妻子起初都不敢置信，後來透過良好醫病溝通，阿南也積極面對自己疾病，經由化療再到口服標靶藥物等多線轉換治療後，阿南的腫瘤日漸穩定，最後透過手術切除原位癌及肺部轉移腫瘤，另外也透過電燒清除肝臟轉移腫瘤，目前治療與追蹤已超過七年，腫瘤都沒有復發跡象。現在他也已經退休，每天為老婆準備便當溫馨送餐，享受著這得來不易的幸福生活。

▲萬芳醫院血液腫瘤科主任張家崙醫師表示，大腸癌多是後天因素改變為主，民眾應多吃蔬果、多運動，才能避免罹患大腸癌。

台灣癌王大腸癌 50%患者確診後已是晚期

萬芳醫院血液腫瘤科主任張家崙醫師表示，根據國民健康署統計，大腸直腸癌發生人數已經連續12年高居首位，由於大腸直腸癌早期無明顯症狀，必須仰賴定期篩檢才能找到病灶，當患者感到身體不適到醫院檢查時，有高達50%的患者已經是晚期大腸直腸癌。張家崙醫師進一步表示，以往第一期大腸癌患者要在臨床診斷中遇到是很不容易的，主要原因是多數大腸癌都由大腸瘜肉發展而來，因此完整的大腸鏡檢查相當重要。所幸近年來政府積極推動大腸瘜肉篩檢及糞便潛血檢查，讓腫瘤能夠早期發現、早期治療，有效降低癌症造成死亡的比例。

多線藥物治療延長存活期　搭配基因檢測可精準用藥

張家崙醫師說明，針對晚期轉移性大腸直腸癌治療，主要目標在於延長存活期，避免疾病惡化。根據國外臨床試驗結果顯示，目前使用多線標靶藥物搭配化療，患者平均的存活期是30個月；若還有搭配其他局部治療，如電燒或是手術切除，則可以提升存活期到50至60個月。研究也顯示，使用愈多線藥物可以延長更多存活時間，當患者使用前面幾線針劑標靶藥物及化療治療無效或產生抗藥性時，則建議接續使用後線的口服標靶藥物，因此病友應保持樂觀心態，遵照醫師指示積極治療。近年來癌症精準醫療已成趨勢，倘若診斷為大腸癌，建議可搭配基因檢測找出適合的藥物，提升治療效率與效果。

疫情期間別自行停藥　避免病情惡化

張家崙醫師提醒，新冠疫情期間，有些病友可能因擔心醫院感染而不敢就醫或自行停藥，恐提高病情惡化風險，建議多跟醫師溝通，選擇適合治療方式，避免反覆化療進出醫院造成感染風險。另外大腸癌多是後天因素改變為主，最主要跟飲食、排便以及生活習慣有關，平時要多吃蔬果、多運動不要熬夜，也要注意不要過胖提高罹癌風險。

資料來源：
健康醫療網
健康醫療網
 healthnews.com.tw

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