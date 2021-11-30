強制送中　國際組織：中國在全世界「獵捕」台灣人

（中央社記者翟思嘉台北30日電）國際人權組織「保護衛士」今天公布調查報告指出，中國正在全世界「獵捕」台灣人。2016年至2019年間，共有600多起台灣在海外國民被引渡或強制遣送至中國的案件。
保護衛士（Safeguard Defenders）在官網公布這份以「中國獵捕海外台灣人」為題的報告。保護衛士表示，這種對台灣人民的國際迫害相當於攻擊台灣主權，在中共總書記習近平領導下，中國利用引渡條約、相互執法協議和其他多邊機構來服務中共政治目標，是大規模全球行動當中的一環。
保護衛士說，調查報告記錄了2016年至2019年間600多起海外台灣國民被從亞洲、非洲和歐洲國家引渡或強制遣送的案件，在北京的壓力之下，外國政府將這些台灣人強行送往中國。
報告說，遣送國政府通常拒絕台灣代表處提供的援助或聯繫，之後就將台灣人遣送至中國，即便在這些台灣人被送到中國之後，台灣政府官員或家屬依舊無法與他們聯絡。
報告指出，這種強制遣送行為將台灣的公民置於人權遭侵犯的風險之下，而北京藉此為工具破壞台灣主權，也否認其在「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」中應有的義務。
保護衛士呼籲，在北京的壓力之下將台灣國民引渡到中國，這種行為應當被明確地視為侵犯基本人權，國際社會應採取立即行動干預。（編輯：沈朋達）1101130