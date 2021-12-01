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高嘉瑜遭男友施暴！專家曝恐怖情人7特徵　關鍵4招能自保

▲民進黨立委高嘉瑜驚傳日前在飯店被43歲男友林秉樞家暴、限制行動。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民進黨立委高嘉瑜驚傳日前在飯店被43歲男友林秉樞家暴、限制行動。（圖／記者呂炯昌攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-01 10:29:21

民進黨立委高嘉瑜驚傳日前在飯店被43歲男友林秉樞家暴、限制行動，消息引發全台重視，更好奇該如何防範「恐怖情人」？對此，臺南市警局婦幼隊就曾分析這類人常出現的7種特徵，同時點出自保「四招」關鍵。

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臺南市警局婦幼隊曾在今年白色情人節前夕發文提醒「恐怖情人大致上具有的一些特性」，透過觀察對方言行及雙方交往互動，若對方有下列7種情形，建議保持距離，並注意自身安全：

1.緊迫盯人，隨時掌控對方行蹤，過分干預，佔有或控制慾強，包括查看通訊軟體對話訊息或手機通話紀錄。
2.習慣性斥責對方或常以輕蔑的態度看待人事物。
3.有酗酒、吸毒習慣或經常有暴力行為或言語。
4.有自殘習慣或紀錄或以自殺威脅、恐嚇、以死相逼。
5.情緒反覆無常或容易失控、暴怒。
6.對方提到前任情人的離去，情緒忿忿不平。
7.猜忌、疑心病重，甚至會禁止與其他（男）人的任何接觸。

▲臺南市警局婦幼隊盤點恐怖情人7特徵。（圖／翻攝臺南市警局婦幼隊臉書）
▲臺南市警局婦幼隊盤點恐怖情人7特徵。（圖／翻攝臺南市警局婦幼隊臉書）
臺南市警局婦幼隊提醒，若發現伴侶有上述情形，可以撥打全國保護專線113或110向警察機關求助，而在報案後或是獲得法院核發的保護令之後，也別忘記做好4大自我保護措施

1、不接觸：勿與對方單獨接觸，如有必要須會面，選擇明亮人多的地方，並找親人、朋友陪同前往，避免讓自己處於危險情境。
2、不聯繫：斷絕與對方金錢來往，不接受對方示好物品，勿以同情心理持續與對方聯繫，避免讓對方存有機會要求見面。
3、不激怒：談話時避免挑釁、辱罵的言語激怒對方，觀察對方行為舉止，如發現對方情緒高漲或有異常神情時，立刻求助，並伺機離開現場。
4、親友保護：告訴自己及對方的親人、朋友等目前感情窘境，請求幫忙勸說開導或協助留意，以免對方發生傷人或自殘行為。

最後他們也再度提醒，若是要與這類型伴侶分手，切記要慎選時間和地點，最好告訴親友要談分手的「人、事、時、地」資訊，或請人陪同，談判時也不要用言語或行動激怒對方，分手後避免繼續聯繫。萬一分手之後對方仍有持續的騷擾或傷害行為，建議立刻報案，由警方依法介入處理。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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