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後疫情時代熱門投資地！台商分享新加坡經貿機會與優勢

▲新加坡是全球金融重鎮之一，更是東協國家中重要的貿易樞紐。（示意圖／shutterstock）
▲新加坡是全球金融重鎮之一，更是東協國家中重要的貿易樞紐。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-12-01 18:21:21

《四方報》報導，新加坡是全球金融重鎮之一，更是東協國家中重要的貿易樞紐，新加坡政府向來以友善的經商環境積極吸引外資，疫情下更憑藉迅速有效的防疫措施令投資者刮目相看，成為後疫情時代熱門的投資地。台灣東南亞與南亞協會今（1）日舉行線上論壇，邀情台商代表們分享疫情後台星經貿情勢的機會。

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台北富邦商業銀行新加坡分行資深協理張志豪表示，新加坡擁有高效率的政府和極具國際競爭力的經商環境，近年來積極引進高價值國際企業，致力從勞力密集轉向高科技產業，目標是成為「智慧國度（smart nation）」，還會依據每個企業需求量身打造稅務優惠，也沒有外匯管制，又是許多國際經貿組織的成員，成為相當理想的投資國度。

張志豪指出，新加坡本來就是東南亞富豪熱門的投資所選，幾年前開始的中美貿易戰和香港反送中局勢，更促使大量資金流入新加坡，再加上疫情下新加坡防疫管控得當，吸引更多熱錢流入，被外媒點名為後疫情時代最適合投資之地。此外，因應CFC反避稅法案預計將於明（2022）年正式上路，很多台商也開始擔憂，預計會有不少人選擇把資產轉移到新加坡，在新加坡設置財務中心或家族辦公室。台北富邦新加坡分公司也在今年成立財富管理部門，為將來熱錢湧入做佈局。

新加坡台北工商協會青商會副會長林奕丞指出，新加坡是全球五大金融中心，憑藉優渥的稅率積極吸引尖端人才，友善的經商環境、資金避風港、語言與地理優勢、政局穩定等，再加上語言文化與台灣相對接近，都吸引台商與年輕夥伴前往投資。此外，新加坡經商法規透明，相較於東南亞其他國家可能會有私下交易的潛文化，新加坡各種法規流程都相當公開透明，成為吸引外商的一大優勢。

林奕丞表示，新加坡近年來除了傳統金融業外，網路產業發展也越趨純熟，政府積極吸引外商進軍，像是印尼叫車服務領頭公司Gojek和Grab、蝦皮母公司Sea等，都積極開拓金融服務包括貸款和保險，或是虛擬服務如虛擬銀行、網路錢包、在線支付等業務。

他也指出，獨角獸公司數量近年來在東南亞國家聯盟（簡稱東盟，ASEAN）國家中迅速成長，光是今年就有19間獨角獸公司誕生，相較去年僅新增4間成長幅度驚人，目前總數已經來到35間。其中有15間、超過7成位於新加坡，說明東協市場迅速崛起的趨勢，而新加坡更是充滿機會之地。

成立於2019年、致力於發展智慧城市項目的新創公司「ENZO PET LDT」總經理林士博也分享，新加坡總理李顯龍推出「智慧國度2025計畫」，大力推動科技解決方案，從產業面、公司企業乃至於個人消費上都提供相對應補助，致力於提高公司企業數位化、城市智慧化。這項政策結合台灣近年大推的新南向政策，吸引台灣電子資訊科技產業運用技術優勢，創造兩國雙贏的歷史機遇。

林士博指出，後疫情時代，新加坡傳統產業紛紛面臨轉型需求，致力改變經營模式，並朝向數位化發展，這些數位轉型過程仰賴大量科技解決方案協助，因此將帶動區塊鏈和AI大數據產業發展。此外，疫情下消費模式從實體店轉為線上購物，也將帶動電商平台、物流業和線上支付等金融科技產業逆勢崛起。

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