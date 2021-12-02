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吳中書：房價飆漲打壓青年鬥志　貨幣政策應考量

▲金融研訓院董事長吳中書今天表示，貨幣政策該不該考慮房地產價格，存在正反論述，但房價飆漲將打壓年輕人鬥志，這也是貨幣政策不得不考量的因素。（圖／NOWnews資料照片）
▲金融研訓院董事長吳中書今天表示，貨幣政策該不該考慮房地產價格，存在正反論述，但房價飆漲將打壓年輕人鬥志，這也是貨幣政策不得不考量的因素。（圖／NOWnews資料照片）

中央社

2021-12-02 13:04:41

（中央社記者潘姿羽台北2日電）房市火熱，價格也跟著持續上攀，讓年輕族群望屋興嘆。金融研訓院董事長吳中書今天表示，貨幣政策該不該考慮房地產價格，存在正反論述，但房價飆漲將打壓年輕人鬥志，這也是貨幣政策不得不考量的因素。

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中央研究院經濟研究所與行政院主計總處共同主辦為期2天的「2021總體經濟計量模型研討會」，央行副總裁陳南光原訂今天就「央行為何應該關注房價波動？」為題進行專題演講，但上週臨時取消。

觀察陳南光事前提供的演講摘要，他認為，房價持續上漲不僅威脅金融穩定，也可能導致資源誤置以及加劇財富分配惡化；由於寬鬆貨幣政策是房價上漲的主因之一，央行積極因應房價大幅波動，不僅有助於維持金融穩定，也是負起相對應的責任。

今天的專題演講改由吳中書上陣，並以「房地產與貨幣政策」為題進行演講。

吳中書表示，央行對付房市的手段除了調整利率，也可祭出選擇性信用管制，其中利率政策牽一髮動全身，可能連帶影響匯率，且利率調整須考量總體經濟情勢，包含台灣產業結構特性、有97.6%的中小企業等。

他指出，央行是否應關心資產價格，這個議題有支持者、也有反對者，支持者認為消費者物價上漲率（CPI）或是GDP平減指數（GDP deflator）僅考慮當前的消費，但較完整的生活成本衡量應考量產品價格未來變化，以及資產價格對估測通膨有幫助，貨幣供給增加會先反映到資產價格，隨後再影響到消費價格。

反對者則認為，資產價格是否走勢不合理很難衡量，如果貨幣政策反應錯誤，反而會增加產出的波動度；此外，價格穩定與金融穩定為互補關係，貨幣當局穩定通膨與產出，也許就可以穩定資產價格。

吳中書指出，在現實社會中，房地產市場價格若過度飆漲，可能造成長期財富分配不均，對弱勢族群與年輕族群儲蓄與生活願景帶來負面衝擊，並打壓年輕人的鬥志，在擬定貨幣政策時，似乎已成為不得不考慮的因素。

然而，房價要降多少才滿意，以及降到此程度，社會是否能夠承擔，也是個大哉問。吳中書認為，對於房價上漲的議題，應該以更整體、跨領域與前瞻性的思維來面對，僅依賴央行無法畢竟其功。（編輯：張均懋）1101202

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